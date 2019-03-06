«Бурейский феномен» поможет привлечь в Хабаровский край туристов



В своем публичном выступлении доктор географических наук Алексей Махинов обрисовал ситуацию вокруг «Бурейского феномена». Ну как феномена, пока что оползня. Наша газета по этой теме ранее дала развернутый материал («Молодой дальневосточник XXI век», №5 30 января - 6 февраля 2019 года, «Бурейский оползень: наука против хайпа»).

От деятельности военных, что взрывали перемычку, Алексей Махинов открестился: «У них свое начальство, мы просто наблюдали результат деятельности». Зато отметил, что косвенным результатом «большой волны», что образовалась от схода грунта в декабре 2018 года, явилось огромное количество изничтоженной древесины.

Классика: «Сколько веры и леса повалено»… Который стал по существу валежником. То, что ниже по течению Буреи, скорее всего, соберут суда «РусГидро». А вот на отрезке от завала до поселка Чекунда остатки леса будут еще долго лежать. Щепки, поломанные стволы и прочий древесный мусор местные могут беспрепятственно собирать - закон не препятствует сбору валежника. Вот, хоть какая-то польза для людей от стихии.

Тем более что от поселка Чекунда до места феномена краевого масштаба военные пробили дорогу – это порядка 70 километров по сопкам. И расчищенную площадку близ запруды оставили. Подъезжай, набирай и пользуйся дарами. А летом на лодке приплыл, нагрузил и реализуй как дрова – все лишняя копейка в карман местным. И никто слова не скажет, что лес губят – мы валежник собираем, территорию очищаем!

Вот как сердцем чувствовал, что не иначе, как спирально вращающийся эфир в петле ротатора эфиросферы в этом деле сыграл свою роль (такая гипотеза причины схода оползня действительно есть!). Или все-таки это был гравитационный выброс? Тут я до конца не уверен. Но по зрелому размышлению пока что задвинул такие вот утверждения подальше. Да и профессор Махинов подобные версии не подтвердил. Как и иные, не менее сенсационные предположения.

Вот, например, такие: военные втихую проводили там испытание нового, строго секретного, оружия. И что-то в последний момент пошло не так. Не зря же в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ выделил новые образцы вооружения. То же изделие «Посейдон» - ого-го какая штука! Под водой где угодно пройдет. Может, оно там тоже отметилось?! Хотя это маловероятно. Все-таки система «Посейдон» - это для открытого моря. А тут даже и не «маркизова лужа»... Нет, это фантастика!

Или все-таки «Циркон» там гоняли? А что, места на Бурее глухие, много чего там можно испытать. «Восток - дело тонкое»… А у нас не просто восток, а Дальний Восток! Президент 20 февраля сего года в послании Федеральному Собранию сказал: «Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот ещё об одной перспективной новинке, работа над которой идёт успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели».



Не мусор, а сувенир!

У многих территорий есть те или иные таинственные места. У приморцев высота 611, где тоже что-то там летало и даже оставило вроде бы какие-то следы жизнедеятельности. На Урале вот уже не одно девятилетие «легенда перевала Дятлова» кормит ушлых, простите, предприимчивых людей.

Там, на Урале, судя по последним данным «авторитетных источников», военные что-то типа вакуумной бомбы испытывали. Что-то пошло не так и раздетые люди в панике ломанулись по снегу по холоду от стены огня. А были они уставшие, в основном молодые начинающие туристы, вечером усугубившие под костёр и гитару. Вполне себе жизненная версия? Вполне.

А может, и нам завести собственное мистическое местечко? И о сувенирах думать не надо - там и мелких камешков полным-полно, и деревянной щепы ого-го сколько по берегам валяется! Не на одно поколение пытливых туристов хватит. Вот и местным приработок. Красиво оформил, отполировал, надпись соответствующую сделал - типа «привет от Бурейского феномена». И это уже не просто мусор после оползня, а сувенир с места катастрофы. И самозанятость у автохтонов повысится, и предпринимательская жилка, может быть, проснется - кемпинги там всякие, покормить заезжих в кафе, отвезти на место - показать, легенды поведать…



«Пьяный лес»

Пока в крае ни шатко ни валко думают, кто и как поедет на яхтах на Шантары, под боком образовалось уникальное место. Да и как туристическая база поселок Чекунда подходит. До него по железной дороге ехать дешево и сердито. А там до «Бурейского феномена» рукой подать – по лесной дороге для целеустремлённого и высокомотивированного туриста верст 60 с гаком - не крюк.

В своей лекции в стиле науч-поп Алексей Махинов неоднократно повторял, что этот сход грунта, в том числе и по своим последствиям, - невероятное, уникальное, нетипичное событие. И пусть это в масштабах края… В мировом масштабе оползни и более разрушительные были, есть и будут. Но мы-то с вами живем здесь! Смотришь на ледяную глыбу, что застыла в неустойчивом равновесии на вершине громадного камня, и диву даешься. Сильна природа! И это не самое интересное, что осталось на Бурее после вроде бы оползня. Да там один, простите, «пьяный лес» чего стоит. Приезжайте сами, убедитесь.

В деле придания туристической привлекательности не так важны голые факты и неоспоримые аргументы. Тут и легенды в дело могут пойти. Может же быть такое, что «спусковым крючком» гигантского оползня на Бурее послужил неосторожный выстрел? Кто-то из местных дуплетом шестнадцатым калибром картечи жахнул по кабану. И вот результат – «наложение резонансных частот в нужном диапазоне стало первопричиной смещения сейсмонеустойчивых пластов указанного геологического образования».

А что, вполне может быть – мало ли кто по тайге в ту пору шарахался. А может, это действует проклятье шамана Ыытхэу? Его то ли чекисты в 30-х годах из самолета выбросили, то ли он сам, черным вороном, попытался воспарить над тайгой. Но упал на склон Буреи и перед смертью своей кровью проклял и место, и своих мучителей.

Вот я всем своим усталым организмом чувствую, что от всей этой истории с Бурейским оползнем веет какой-то недосказанностью. От нас что-то скрывают. Но мы продолжим расследование этого уникального феномена.



Эдуард Попов

Фото Андрея Дунаевского

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