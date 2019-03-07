Мгла над Амуром

Хабаровчанам впору бесплатно раздавать противогазы. А летом наверняка станет гораздо хуже. Я знаю, кто поджигает траву, из-за которой наш город в дыму! Ее поджигают не люди! Это какие-то инфернальные существа, ненавидящие род человеческий. И путь их к абсолютной мизантропии очевиден. Каждый из них сначала мухлюет в «дурака». Потом пнет собаку. Следующим шагом является продажа души дьяволу.

И вот этот живоглот уже берет в руки спички, палит стерню (а следом и лес). Продукт горения устремляется к жилищам, отравляя легкие человека. Национальности у кровопийцы нет. Он может быть как китайцем, так и дачником, держащим свое «ранчо» в окрестностях Волочаевки-2. Или в каком-нибудь круге ада. По соседству с местом, где мучаются работники «Почты России».



Смог, который смог

Недавно социальные сети оказались наводнены (точнее, «наогнены») видео горящей травы и кустарников в непосредственной близости от железной дороги. Ролики люди снимали под Бикином. Впечатление жуткое. Особенно когда пылают деревья на холме. Тот сразу стал похож на местный филиал исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль.

Хабаровск заволокло мглой. Выглянув в окна, горожане ахнули. Перед их глазами предстал постапокалиптический пейзаж, где в клубах смога растворялись прохожие и автомобили. А солнце выглядело как еле светящийся красный фонарик а-ля небо Марса. На следующий день, правда, дисперсный аэрозоль рассеялся. Но до сих пор в воздухе чувствуется запах гари. И, увы, мы еще долго будем «наслаждаться» этим запахом. Пока не потушат.

Потушат ли? Каждый день приходят новости – то в Китае, то в Хабаровском крае, то в ЕАО зафиксировано столько-то термических аномалий… Вот еще словосочетание выдумали – «термические аномалии»! Заречный брат-навек поджег траву, чтобы поле подготовить к вспашке. Или на левом берегу наш защитник фронтира непотушенный окурок в свой огород выбросил. Теперь это, понимаете ли, «аномалия»! Слово, которым, наоборот, обозначают нечто удивительное и незаурядное.



Поджог отечественного производства

Судя по данным МЧС, большинство палов находится все же на китайской стороне. Тут, конечно, от нас ничего не зависит. Но в наших силах попытаться повлиять на ситуацию с поджогами отечественного производства. Хабаровчанка Анастасия Легалина предложила следующую инициативу.

«Возникла идея так называемого народного ока, - рассказывает девушка. – Мы призываем людей снимать на фото и видео все палы, которые они видят. В таком случае есть вероятность, что на видео попадется виновник пожаров. Которого в таком случае можно будет привлечь к ответственности».

Анастасия Легалина известна тем, что в октябре 2017 года организовала пикет с целью привлечения властей к проблеме задымленности нашего города. Требования тогда были переданы в письменном виде сразу в несколько ведомств. Смысл ответа был такой: мы делаем все возможное, и как только возникает термоточка (эвфемизм фразы «какой-то урод поджег траву». - Примечание автора), мы ее сразу же тушим. Можно сказать, что акция привела к минимальному результату. Однако она неплохо освещалась в средствах массовой информации (включая нашу газету), тем самым давая понять руководству края – проблема существует и надо ее решать более эффективными действиями.

А народ в этом деле подсобит. Изловит поджигателя, вставит ему в одно место ректальную свечу марки «палец Гулливера», отдаст под суд. Возможно, это хоть как-то возымеет действие на тех, кто решил «напустить туману» в легкие жителей нашего региона.



«Вообще, у меня периодически возникает мысль о переезде в более благополучный в экологическом плане регион, - продолжает Легалина. - У меня все же годовалый ребенок. Одно ведомство при подаче жалобы о задымленности перекидывает её в другое ведомство, те – в третье. Круг замкнулся. Если обычные граждане проявят активность, может, это хоть как-то изменит ситуацию».



Обмен гадостями

Александр Алексеенко, исполняющий обязанности директора Дальневосточного НИИ лесного хозяйства, в интервью нашей газете сказал, что катастрофические лесные пожары повторяются примерно раз в двадцать лет. Последний раз ад у нас творился в 1997 году, когда выгорело более 1,6 миллиона гектаров леса. Нетрудно подсчитать – похоже, именно этим летом наш край станет «огненной землей».

Отсюда мысль. Нам, как живущим в особо задымленном регионе России, надо предоставить какие-нибудь преференции. Это как северянам: у них суровые условия жизни, им положены различные льготы. Жителям Хабаровского края можно выдавать, например, бесплатные противогазы. Или противотуманные фары. Причем независимо, есть у человека автомобиль или нет. Даровать право хабаровчанам после шести вечера выходить на пенсию (а утром – снова на работу!). Оплачивать из бюджета раз в год поездку в Норильск. Запустить совместно с руководством этого города туристический проект «Обмен гадостями». Мы будем к ним летать дышать индустриальной хмарью. Они к нам - природной. Ну и так далее.

Новым же символом нашего города должен стать ежик в тумане. Причем лучше будет сразу поместить его на герб. Вот когда один из вышеперечисленных вариантов (а то и все) претворится в жизнь, тогда, возможно, люди и не захотят отсюда переезжать.



Андрей Канев

Фото автора