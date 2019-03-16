Рубильник большой политики

Российские власти и оппозиция спорят: кто быстрее отключит страну от Всемирной паутины – Запад или собственное государство. Стремительным торнадо ворвался в полусонные минувшие выходные митинг за виртуальную свободу на просторах российского Интернета. «Мы против тотальной слежки», «Не допустим тотальную цензуру», «Рунет – последний рубеж», «Не хочу как в Северной Корее» - эти и другие подобные лозунги стали ответом местных поборников свободы на проект закона о защите российского Интернета от враждебных действий со стороны Запада.

Организаторами митинга стали представители официально незарегистрированной в России так называемой либертарианской партии (ЛПР). Повторюсь: в списке политических партий на сайте Минюста такой организации нет. В Хабаровске ЛПР объединяет около десятка единомышленников. На состоявшемся мероприятии главным действующим лицом был Артем Мозгов.

Законопроект о так называемом суверенном Интернете депутаты Госдумы приняли в первом чтении 12 февраля. Авторы законопроекта, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой, внесли его на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре прошлого года. Как сообщается, документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

В критических ситуациях к управлению сетями будет подключаться специальный центр в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. На март в Госдуме намечено второе слушание закона.

«Если вчитаться в предлагаемый документ внимательно, там можно найти спорные моменты, которые вызывают массу вопросов, - рассказал Михаил, один из участников митинга. – Например, говорится, что специальные меры для защиты Рунета государство будет принимать в случае возникновения угроз. А что это за угрозы – толком не прописывается. Это создает туман и вызывает сомнения по поводу мотивов, которыми руководствуются авторы законопроекта».

Под благовидным предлогом, считает молодой человек и его единомышленники, государство попросту намерено отрезать нас от электронных ресурсов, на которых размещается актуальная, но неоднозначная информация.

По сведениям ИА РБК, в декабре 2018 года рабочая группа «Связь и IT» сообщила, что законопроект может привести к нарушениям работы Интернета. В этом случае государству придется потратить на компенсации операторам связи до 134 млрд руб. в год. Кроме того, создание и ведение реестра точек обмена трафика и расширение штата Роскомнадзора потребует еще около 25 млрд руб.

Эксперты отметили невыполнимость данного законопроекта, так как он требует от операторов постоянно передавать Роскомнадзору всю схему своей сети и маршрутизации трафика, что невозможно, так как «сеть постоянно расширяется и обновляется». Кроме того, представитель «ВымпелКома» отмечал и то, что хотя в проекте сенаторов и указывалось на безвозмездную передачу оборудования операторам, расходы у последних все же возникнут: только установка серверов для реализации законопроекта обойдется оператору в 500 млн руб.

В то же время источник издания в Кремле заметил, что в администрации президента поддерживают законопроект, поскольку он «…способствует исполнению поручений президента об устойчивой работе Рунета» для реализации программы «Цифровая экономика».

Как заявил сенатор Клишас, в паспорте проекта «Информационная безопасность» предусмотрено финансирование мероприятий, связанных с защитой Рунета от угроз, на сумму более 20 млрд руб. Политик отметил, что в первую очередь будет создан Центр мониторинга, с помощью которого будет проанализирована структура Сети и определены угрозы и оборудование, которое позволит им противодействовать. По его словам, только после этого можно будет оценить итоговый объем необходимого финансирования.

На сегодняшний день суверенный Интернет – параллельно глобальному – создан в Китае и Иране. В КНР пользователи имеют доступ к аналогам общемировых сервисов, таких как «Ютьюб», «Гугл», «Фейсбук» и другие. Есть и возможности для обхода блокировок. Однако действия интернет-пользователей фиксируются и влияют на некий «социальный кредит», рассказывает английская Би-би-си.

На входе в иранскую национальную электронную медиасеть фильтруется контент запрещенных сайтов и сервисов, а на остальной налагаются определенные ограничения. В частности, нет фотографий женщин без головных платков. Официально запрещены «Телеграм» и «Твиттер», но ими успешно пользуется большое число людей, включая правительственных чиновников.

«Мы не окажемся, как в Северной Корее, хотя предлагаемые ограничения, безусловно, себя проявят, - предположил Валентин Демчук, первый секретарь Хабаровского краевого отделения ЛКСМ. – В первую очередь появятся дополнительные расходы: для реализации закона потребуется создание определенной технической инфраструктуры. Может быть, государству удастся закрыть «нежелательные» ресурсы. Хотя мы все знаем, что блокировка мессенджера «Телеграм» Роскомнадзором до сих пор полностью не реализована – умельцы находят лазейки в «заглушках». А что касается враждебной политики Запада… В отношении России не один год действуют экономические санкции, в том числе ограничивающие иностранным компаниям торговлю с нами. Но торговля не прекратилась, потому что бизнесменам нельзя запретить идти туда, где есть деньги: деньги не пахнут!»

«Трудно представить, что США попытаются нас отрезать от Всемирной паутины, - разделяет сомнения Дмитрий, студент вуза, будущий инженер. – Насколько мне известно, «оплот демократии» не предпринимал таких попыток ни в одной из стран, с которыми состоит в открытой конфронтации. Это как минимум нелогично: Интернет, наоборот, служит каналом пропаганды, и лишаться такого плацдарма только для того, чтобы повлиять на противника, на мой взгляд, смешно. Хотя технически изолировать граждан от связи с внешним миром через Всемирную паутину теоретически можно. Но это колоссально сложная и дорогостоящая задача».

Политическое торнадо покинуло Хабаровск так же стремительно, как и пришло. Помимо нашего города аналогичные митинги состоялись в Воронеже и Москве. Еще в двух городах, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре, как сообщили СМИ, борцы за свободу российского Интернета не смогли договориться с властями и вывести на улицы своих сторонников.





Алексей Стахов

Фото автора