Час пик
Рубильник большой политики
Российские власти и оппозиция спорят: кто быстрее отключит страну от Всемирной паутины – Запад или собственное государство. Стремительным торнадо ворвался в полусонные минувшие выходные митинг за виртуальную свободу на просторах российского Интернета. «Мы против тотальной слежки», «Не допустим тотальную цензуру», «Рунет – последний рубеж», «Не хочу как в Северной Корее» - эти и другие подобные лозунги стали ответом местных поборников свободы на проект закона о защите российского Интернета от враждебных действий со стороны Запада.
Организаторами митинга стали представители официально незарегистрированной в России так называемой либертарианской партии (ЛПР). Повторюсь: в списке политических партий на сайте Минюста такой организации нет. В Хабаровске ЛПР объединяет около десятка единомышленников. На состоявшемся мероприятии главным действующим лицом был Артем Мозгов.
Законопроект о так называемом суверенном Интернете депутаты Госдумы приняли в первом чтении 12 февраля. Авторы законопроекта, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой, внесли его на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре прошлого года. Как сообщается, документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.
В критических ситуациях к управлению сетями будет подключаться специальный центр в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. На март в Госдуме намечено второе слушание закона.
Под благовидным предлогом, считает молодой человек и его единомышленники, государство попросту намерено отрезать нас от электронных ресурсов, на которых размещается актуальная, но неоднозначная информация.
По сведениям ИА РБК, в декабре 2018 года рабочая группа «Связь и IT» сообщила, что законопроект может привести к нарушениям работы Интернета. В этом случае государству придется потратить на компенсации операторам связи до 134 млрд руб. в год. Кроме того, создание и ведение реестра точек обмена трафика и расширение штата Роскомнадзора потребует еще около 25 млрд руб.
Эксперты отметили невыполнимость данного законопроекта, так как он требует от операторов постоянно передавать Роскомнадзору всю схему своей сети и маршрутизации трафика, что невозможно, так как «сеть постоянно расширяется и обновляется». Кроме того, представитель «ВымпелКома» отмечал и то, что хотя в проекте сенаторов и указывалось на безвозмездную передачу оборудования операторам, расходы у последних все же возникнут: только установка серверов для реализации законопроекта обойдется оператору в 500 млн руб.
В то же время источник издания в Кремле заметил, что в администрации президента поддерживают законопроект, поскольку он «…способствует исполнению поручений президента об устойчивой работе Рунета» для реализации программы «Цифровая экономика».
Как заявил сенатор Клишас, в паспорте проекта «Информационная безопасность» предусмотрено финансирование мероприятий, связанных с защитой Рунета от угроз, на сумму более 20 млрд руб. Политик отметил, что в первую очередь будет создан Центр мониторинга, с помощью которого будет проанализирована структура Сети и определены угрозы и оборудование, которое позволит им противодействовать. По его словам, только после этого можно будет оценить итоговый объем необходимого финансирования.
На сегодняшний день суверенный Интернет – параллельно глобальному – создан в Китае и Иране. В КНР пользователи имеют доступ к аналогам общемировых сервисов, таких как «Ютьюб», «Гугл», «Фейсбук» и другие. Есть и возможности для обхода блокировок. Однако действия интернет-пользователей фиксируются и влияют на некий «социальный кредит», рассказывает английская Би-би-си.
На входе в иранскую национальную электронную медиасеть фильтруется контент запрещенных сайтов и сервисов, а на остальной налагаются определенные ограничения. В частности, нет фотографий женщин без головных платков. Официально запрещены «Телеграм» и «Твиттер», но ими успешно пользуется большое число людей, включая правительственных чиновников.
«Мы не окажемся, как в Северной Корее, хотя предлагаемые ограничения, безусловно, себя проявят, - предположил Валентин Демчук, первый секретарь Хабаровского краевого отделения ЛКСМ. – В первую очередь появятся дополнительные расходы: для реализации закона потребуется создание определенной технической инфраструктуры. Может быть, государству удастся закрыть «нежелательные» ресурсы. Хотя мы все знаем, что блокировка мессенджера «Телеграм» Роскомнадзором до сих пор полностью не реализована – умельцы находят лазейки в «заглушках». А что касается враждебной политики Запада… В отношении России не один год действуют экономические санкции, в том числе ограничивающие иностранным компаниям торговлю с нами. Но торговля не прекратилась, потому что бизнесменам нельзя запретить идти туда, где есть деньги: деньги не пахнут!»
Политическое торнадо покинуло Хабаровск так же стремительно, как и пришло. Помимо нашего города аналогичные митинги состоялись в Воронеже и Москве. Еще в двух городах, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре, как сообщили СМИ, борцы за свободу российского Интернета не смогли договориться с властями и вывести на улицы своих сторонников.
Алексей Стахов
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