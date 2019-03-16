Конец "мужского государства" в Хабаровске



В Хабаровске вынесен приговор четырем членам сообщества «Мужское государство. Хабаровск». Два человека, которых следствие сочло организаторами экстремистского сообщества, приговорены к 4 годам лишения свободы, еще двое, проходившие по делу как участники сообщества, приговорены к 2 годам и 3 месяцам пребывания в колонии общего режима. Парней судили в Краснофлотском районном суде Хабаровска с конца мая 2018 года. По настоянию судьи Натальи Ачкасовой слушания проходили в закрытом режиме на основании того, что дело касается преступления против государства.

До этого, 20 ноября 2018 года, Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к двум годам лишения свободы условно создателя паблика «Мужское государство» в «ВК» Владислава Позднякова. По состоянию на осень 2018 года закрытая группа «Мужское государство» насчитывала более 150 тысяч подписчиков. Владислав Поздняков описывал ее идеологию как «национал-патриархат». Поздняков был признан виновным в возбуждении ненависти к женщинам. Как он признавался телевизионщикам, по «моей статье многие люди украшают собой места не столь отдаленные по два-три года. А я на их фоне отделался условным сроком и месяцем в СИЗО». Поздняков полностью открестился от «этих хабаровских деятелей», назвав их нехорошими словами.

Хабаровских «мачо» задержали под вспышки фотоаппаратов и под ТВ-камеры в декабре 2017 года. Было все – экстремистские флаги, наклейки с подписью «Ты с нами? Будущее за нами», немецкие кинжалы времен Третьего рейха, два ствола в тумбочке. Стволы оказались пневматическими, клинки - декоративными макетами.

Фигурировали в деле и зажигательные смеси. Именно «коктейли Молотова» эти «студенты прохладной жизни» изготавливали и метали «на камеру». Собирались «истинные мужчины Хабаровска» и торговца насваем «бомбануть», но не вышло.

Но, возможно, парни сами наговорили на реальные сроки как во время общения с «подсадной уткой» очно и в чатах, так и во время «договорных отношений» со следствием (в обмен на полное признание вины им обещали условный срок)...

В связи с этим стоит заметить: закон об оперативно-разыскной деятельности запрещает тем, кто ее проводит, «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий». То же самое дважды разъяснял Верховный Суд. Но именно такая «подсадная утка» была среди «мачо хабаровского разлива».

И тут вопрос: а термин «профилактика» еще присутствует в арсенале работы спецслужб? Дернуть этих олухов на беседу, ткнуть лицом в соответствующую статью УК РФ. Объяснить, что до тюремной параши осталась пара шажков. Да так объяснить, чтобы их до самых глубин души достало! Не верю я, что наши органы так разучились работать. Правда, от профилактики ни звезд на погоны, ни монетки в карман не упадет. Разве что благодарность от начальства, по плечу похлопают...

Кстати, странички «ВК» «штаба Мужского государства» и «Мужское государство. Хабаровск» до сих пор доступны. Неужели юные кибербойцы, что в социальных сетях как рыбы в воде, не могут подсказать старшим товарищам про такое вопиющее безобразие?





Эдуард Попов



