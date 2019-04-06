Арест Виктора Ишаева может вывести из игры первую скрипку в краевом политическом оркестре



Повесть о том, как неприкосновенный стал неприкасаемым, войдет в анналы. Она, как снежный ком, обрастет легендами, домыслами, слухами. Ее, вероятно, будут заучивать, передавать из уст в уста. А лет эдак через сотню у какого-нибудь акына попросят: спой песню про горе. «С радостью», - ответит тот и начнет повествование.

На вопрос, кто поддерживал Сергея Ивановича Фургала, когда тот баллотировался в губернаторы, знающие люди высоко вверх поднимали палец. Даже иногда с поднятым пальцем подпрыгивали – вон, дескать, где летает. «У него такое же отчество», - намекали.

Потом Сергей Иванович решил бороться с коррупцией. Хорошее дело, да ведь только сначала надо было с собственными бревнами в глазах разобраться. А не кивать на предшественника – какой тот редиска, окружил себя, мол, низкоморальными людьми и прочими пипидастрами.

Арестовали Василия Шихалева, бывшего первого зампреда краевого правительства - министра природных ресурсов, и представителя крупного бизнеса - директора ООО «Азия Лес» Александра Пудовкина. По версии следствия, те проворачивали миллиардные махинации в лесной отрасли. Уголовное дело возбуждено, экологи довольны, Сергею Фургалу примеряют корону правдоборца.



Полная шляпа

Корона скоро обернулась шляпой. «Лесное дело» неожиданно срикошетило в окружение губернатора. Прошли обыски в некоторых кабинетах правительства края. Задержали (ненадолго) зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности Владимира Хлапова.

Потом взялись за того, кто, по мнению многочисленных политологов, играл первую скрипку в «фургальском» оркестре – Виктора Ишаева. Бывшего губернатора и полпреда президента в ДФО отправили под домашний арест. Задержали сына Виктора Ивановича Дмитрия, допрашивали дочь Юлию.

По данным Следственного комитета РФ, Ишаев, будучи вице-президентом ПАО «НК «Роснефть», в результате злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Ущерб – пять миллионов рублей.

Копейки, конечно. Однако некоторые эксперты утверждают, что «дело «Роснефти» лишь предлог. На самом деле «Папа», как называют Виктора Ивановича, якобы замешан в аферах с лесом. И вот там уже идут суммы с девятью нулями.



Папафон

Про Дмитрия Ишаева многие худо-бедно слышали. Дмитрий Викторович, обладатель чудодейственного гаджета «папафон», с честью выходил из всех передряг, которые ему подбрасывала неблагодарная судьба. То 18-летняя любовница выпала из окна и разбилась, то мутные люди пытались «замазать» молодого (тогда еще) человека: Ишаев-средний везде демонстрировал силу духа и стальную волю перед лицом даже очень опасных ситуаций.

А вот про Юлию Ишаеву известно мало. О ее жизни можно узнать из «Инстаграма», куда «принцесса» периодически выкладывает фотографии. Юлия на фоне красного спорткара, Юлия на пляже курортного города, Юлия с Филиппом Киркоровым. Скукотища, в общем.

Кстати, насчет Бедросова сына: 36-летняя дочь бывшего губернатора Хабаровского края не далека от шоу-бизнеса. Ее вторым мужем был Сергей Ашихмин, выпускник «Фабрики звезд - 7» и солист группы «Инь-Янь». Насколько тот хороший певец, судить не берусь. Однако могу допустить, что, как верно заметили шутники из КВН, у любой фабрики есть отходы.



Народный кулак

За Александра Пудовкина вступился народ. А конкретно – сотрудники компаний «Азия Лес» и «Логистик Лес». Около пятидесяти человек вышли на Комсомольскую площадь с требованием прекратить кошмарить бизнес. Как заявили протестующие, идет рейдерский захват лесоперерабатывающего предприятия. Арест Пудовкина, по их мнению, один из шагов в этой схеме.

Завод обеспечивает работой множество людей в поселке Березовом (Солнечный район). Если он закроется, то они, соответственно, останутся без работы.

Однако не стоит исключать, что бизнесмен путем народного возмущения пытается повлиять на следствие. В последнее время руководство фирм, в отношении которых возбуждены уголовные дела или действия которых сильно критикуются, выводят своих сотрудников на митинги и пикеты. В частности, такие методы стали практиковать владельцы рыбодобывающих предприятий.





Андрей Канев

Фото: РИА Новости





P.S. «Скрипач не нужен» — крылатая фраза, обозначающая, что участие данного человека в некоем мероприятии нежелательно или вовсе вредно, что ему тут не рады или что ему нельзя доверять ответственную должность и т.п. Сказано в фильме «Кин-дза-дза», где такое прозвище присвоили грузину Гедевану, который действительно носит с собой скрипку. Оригинальная цитата: «А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрет».