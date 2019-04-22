Как в Хабаровском аэропорту извлекают прибыль



По словам Александра Андрюшина, заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, авиапредприятие нарушило утверждённую временную схему движения машин на площади при аэровокзале.

Словом убеждают

Об этом он сообщил на 111-м заседании Хабаровской городской думы:



- На время строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта была разработана и в марте 2017 года согласована с ГИБДД временная схема движения транспорта. Она соответствовала требованиям безопасности дорожного движения. Но АО «Хабаровский аэропорт» ее нарушил, в том числе самовольно установив забор вдоль Матвеевского шоссе.

- По большому счету, в сторону строящегося международного терминала в целях безопасности на данный момент общественный транспорт ходить не должен. Пока аэропорт не приведет к утвержденному порядку схему движения. В обязательном порядке должна быть выделенная линия для общественного транспорта, дабы он не стоял в общем потоке. Но руководство аэропорта считает, что у них все нормально.

Из-за этого ограничилась видимость для водителей на и без того нешироком участке шоссе.Сергей Суковатый, начальник управления транспорта администрации города Хабаровска, поддержал коллегу:Еще в начале апреля этого года на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской гордумы представители фирм-перевозчиков, обслуживающих маршруты, конечной остановкой которых является аэропорт, высказали свое грозное «фи!» АО «Хабаровский аэропорт». По их словам, шлагбаумы, установленные при въезде на парковку, мешают общественному транспорту и угрожают безопасности пассажиров.Частник на своей машине бесплатно может заехать на стоянку у терминала лишь на 15 минут. А потом или выезжай и, сделав круг, заезжай снова, или оплати лишние минуты. По словам шофера, что меня подкинул до аэропорта, ценник «просто конский»: «На пять-семь минут задержался свыше времени – выложи стольник, а то и полторы сотни. Пока не оплатишь – хрен выпустят». Так что владельцы частных автомобилей, чтобы не платить лишку, оставляют машины на обочине перед шлагбаумом, мешая проезду общественного транспорта и автомобильному потоку в сторону Матвеевки. Дорога в этом месте не шибко широкая, а за счет парковок на обочине вообще превращается в «бутылочное горлышко». Рано или поздно, но какой-нибудь большегруз соберет припаркованные на обочине легковушки в «гармошку».И это еще не все пакости. Без уведомления сторон на участке от Матвеевского шоссе до терминала международных линий АО «Хабаровский аэропорт» установило дополнительные шлагбаумы и паркоматы, не предусмотренные временной схемой организации движения. Хорошо шоферам автобусов – их пропускают «за так». А водители «рогатых», чей маршрут заканчивается у международного терминала, вынуждены покидать кабину, оставляя свое транспортное средство без присмотра, дабы приложить специальную карточку-пропуск. Иначе «сим-сим» не сработает – шлагбаум не откроется. Об этом мне рассказала водитель троллейбуса маршрута №1.Про безопасность пассажиров, понятно, речь и не идет. Кстати, такие пропуска водителям троллейбусов выдаются на каждый маршрут. Зато, в отличие от автомобилистов, в случае задержки по тем или иным причинам дополнительные денежные суммы не снимаются. Казалось бы, есть прогресс? Ага, два раза. Пара троллейбусов, пара автобусов, несколько легковушек перед шлагбаумом – вот вам и затор минут на 10-15. Посчитайте сами: пока водила «рогатого» выйдет из кабины, пока карточка сработает, потом дождется подъема шлагбаума, потом время «на проехать», шлагбаум опустился. И новый цикл - для следующего в очереди. А в это время на втором пропускном пункте система не работает. Кто сказал «бардак»? Идут регламентные работы.Терминалы, земля под ними и всё оборудование принадлежат частной конторе - АО «Хабаровский аэропорт». Из государственного имущества в аэропорту - только сам аэродром (взлетно-посадочные полосы и далее), который и реконструируется за казенный счет. Так что, согласно кадастру, территория, на которой установлены шлагбаумы, находится во владении аэропорта. Таким образом, собственник там хоть через каждый метр может кордоны возвести.Если вопрос об оптимизации схемы движения не удастся решить на низовом уровне, депутаты готовы направить обращение в краевую Законодательную думу с просьбой повлиять на собственников. По словам заместителя мэра, чтобы всем было удобно в районе аэропорта, сделать надо не так уж много. Как-то: вначале увеличить время бесплатного пребывания на стоянке у терминалов до 30 минут; обеспечить отдельные полосы для движения общественного транспорта на территории международного терминала и внутренних линий; демонтировать забор и вообще вернуться к утверждённой временной схеме движения транспорта. Подсказываю Александру Андрюшину еще один «финт»: оборудовать бесплатную парковку напротив терминала внутренних линий. И все это за счет АО «Хабаровский аэропорт». По словам чиновников, у города на этакие излишества просто нет денег. Учитывая, что международный терминал собираются открывать в октябре-ноябре этого года, то все эти мероприятия надо осуществлять уже сейчас. Иначе с увеличением пассажиропотока вполне ожидаем местный транспортный коллапс.





Эдуард Попов

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