Час пик
Бешеная выгода
Очень хочется подружиться с автономной некоммерческой организацией «Краевой сельскохозяйственный фонд». Выгода бешеная! Например, берешь у Фонда в аренду имущество почти на 15 миллионов рублей, а платишь в месяц всего-то по 10 тысяч. Причем имущество - на зависть. Дом животноводов, телятник, оборудование для убоя скота, средства для возведения молочного цеха - представить только, как можно по-хозяйски всем этим распорядиться и какой доход получать. Такие изумительные условия предоставил Фонд крестьянско-фермерскому хозяйству Л.С. Козлова.
Конечно, Фонд для того и создавался, чтобы помогать селянам различными услугами и содействием, а также сформировать систему сельхозкооперации на территории края. Но изначально ему почему-то не повезло. В мае 2015 года краевая власть в лице министерства сельского хозяйства учредила Фонд, а ровно через два года уволила его гендиректора Александра Городилова без публичной огласки причин. А нынче губернатор поручил Контрольно-счетной палате края и управлению финансового контроля минфина проверить эту структуру. Ибо уже бродила молва о некоторых райских условиях от Фонда для некоторых избранных. Ведь услуги и содействие вовсе не предполагают бездумную раздачу бюджетных рублей. Как-никак только на 2018 год ему было выделено 140 миллионов. А по закону требуется возврат: либо деньгами, либо рабочими местами, либо сельхозпродукцией, либо услугами для других сельхозпроизводителей.
Контрольно-счетная палата в феврале этого года провела выборочную проверку Фонда за 2018 год и сделала немало неожиданных открытий. Цитируем (по фермерскому хозяйству Козлова): «Исходя из стоимости имущества и установленной договором ставки арендной платы за его использование, полная стоимость имущества вернется через 1476 месяцев (123 года)». Но это не самая яркая находка Контрольно-счетной палаты. В ноябре 2018 года Фонд заключил договор с сельскохозяйственным потребкооперативом «Агродар» на аренду мини-завода по переработке молока по ставке 3,4 тысячи рублей ежемесячно. Исходя из такой арендной платы, стоимость данного имущества вернется в казну через 200 лет! Правда, в договоре есть оговорка о праве кооператива на выкуп мини-завода в случае внесения им выкупной цены. Но вот незадача: Фонд почему-то не прописал в договоре условия по выкупу, стало быть, его в данной ситуации не может быть.
Контролеры отметили, что порядок сдачи имущества в аренду или безвозмездное пользование, а также порядок определения ставки арендной платы Фондом не разработаны и не утверждены. Отсюда предварительный вывод контролеров: передача названных объектов в аренду, проведенная без каких-либо конкурсных или иных процедур, по необоснованно низкой ставке арендной платы и без учета рыночной величины свидетельствует о рисках коррупционных проявлений.
Как такое могло случиться в организации, где только в юридическом отделе работали четыре штатных сотрудника? Кстати, в самом Фонде штат - 27 человек, с весьма хорошей зарплатой, считай, как полминистерства сельского хозяйства. Есть и финансовый отдел, и организационно-аналитический, и проектный, и экспортный, и прочие. Так ведь и сам гендиректор Денис Койков не лыком шит. В Фонд на высокую должность пришел не с улицы, а из бизнеса, чем всегда бравировал, подчеркивая свое стремление осовременить, модернизировать сельскохозяйственную стезю. Или он слишком увлекся новым разноплановым бизнесом, ощутив себя единоличным хозяином больших бюджетных миллионов? Выходит, и прежнее министерство сельского хозяйства чрезмерно ему доверяло? Ведь Фонду почему-то не были установлены какие-либо ограничения по использованию имущества, в том числе и денежных средств. При этом ни министерство, ни наблюдательный совет (куда помимо министра и его заместителя входят представители еще и минфина, и минимущества, и минэкономразвития) не обременяли Фонд регулярными проверками.
А организационно-финансовые, скажем мягко, казусы всегда были на виду. К примеру, как оценить вроде бы хороший проект по созданию локальных пунктов искусственного осеменения скота? Фермеру в селе Черная Речка и кооперативу «Даурия» в поселке Галичный Фонд передал в безвозмездное пользование модули и оборудование. По договорам они должны были создать по одному рабочему месту, а также оказывать услуги населению. Первое условие было выполнено, а второе - нет. То есть полученное в аренду имущество использовалось только в собственном производстве, что не соответствовало целям проекта. Почему Фонд (при наличии проектного отдела) установил в данном случае крайне низкие целевые показатели - ответа нет.
Не говоря уже о просроченной задолженности сельхозпроизводителей перед Фондом, о несогласованных с учредителем переносах сроков и изменении графиков платежей, об отсутствии обеспечительных мер (кроме небольшой неустойки) при заключении договоров с сельхозпроизводителями.
Что это означает, видно на примере крестьянско-фермерского хозяйства А.Х. Карамяна. В 2018 году Фонд закупил для него инкубационные яйца индейки в первый раз на 780 тысяч рублей, во второй - на 400 тысяч рублей. Фермер должен был вернуть эти деньги Фонду вместе с агентским вознаграждением - всего 1215,4 тыс. руб. в конце прошлого года. Но он не вернул ни копейки, а Фонд даже и не требовал ни возврата долга, ни оплаты агентского вознаграждения, ни неустойки за нарушение графика платежей, что следовало сделать по условиям договора. Более того, в январе этого года Фонд заключил с Карамяном дополнительное соглашение о рассрочке платежей на два года. На вопрос «почему?» ответа тоже нет.
Но самая детективная история - с хозяйством «Хорское». В декабре 2016 года Фонд купил у него 180 племенных телок за 19,6 миллиона рублей. По договору хозяйство обязано было содержать и сохранять этих телок до осени 2017 года безвозмездно. Предполагалось, что к тому времени Фонд заберет скот, а если не заберет, то будет платить хозяйству по 75 рублей в сутки за голову, а потом и по 129. И вот тут задним числом выясняется, что «Хорское» по закону может выдать племенные свидетельства на скот только сельхозпроизводителям, а Фонд таковым не является, значит, реализовать телок не имеет права.
Тогда Фонд заключает с хозяйством новый договор, по которому оно от своего имени, но за счет Фонда берется реализовать телок за вознаграждение. И продает 29 голов в личные подсобные хозяйства и фермерам. Причем не все сельхозники возвратили деньги Фонду по причине падежа 9 голов и выявленных 5 лейкозных коров.
Весной 2018 года Фонд, управление ветеринарии и хозяйство решили проверить болезни у скота, остававшегося на хранении. Выявили: у 84 - лептоспироз, у 8 - лейкоз. Реализацию скота прикрыли, а хозяйство подало в суд на Фонд. И суд постановил взыскать с Фонда в пользу хозяйства 14,2 миллиона рублей (за хранение и содержание скота, плюс неустойки по разным причинам). И чем дальше будет скот в хозяйстве, тем больше вырастет эта сумма. Итог такой: в результате покупки и решения суда Фонд сам нанес себе ущерб на 31 миллион рублей, что может привести к дополнительным расходам краевого бюджета. Представить только выгоду сделки для хозяйства: и телки на месте, и деньги за них дважды получены - Остап Бендер отдыхает!
Как оценить промахи Фонда? Они сделаны преднамеренно или невзначай? Если преднамеренно, то один разговор. Если невзначай, то тоже плохо, поскольку следует думать о низкой квалификации не только работников Фонда, но и минсельхоза как учредителя. Ведь тот же закон о племенном животноводстве родом еще из 1995 года. Почему же Фонд под крышей минсельхоза рванул в племенной бизнес, даже не заглянув в законодательную базу?! Не говоря уже о других нюансах «модернистской» деятельности за три с половиной года. Почему потребовалось поручение губернатора, чтобы выявить то, что мог выявить сам минсельхоз?
Разумеется, не стоит думать, что Фонд не сделал ничего полезного для сельхозпроизводства края. Конечно, кое-что сделал. Но на каких весах взвесить пользу и вред, ущерб?
По итогам проверки Контрольно-счетной палаты министром сельского хозяйства и наблюдательным советом Фонда принято решение расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Денисом Койковым, что и было сделано. Также Контрольно-счетная палата направила отчет о проверке Фонда в прокуратуру края, а материалы о рисках коррупционных проявлений в действиях должностных лиц Фонда - в Следственное управление СК РФ, которыми будет принята правовая оценка.
Раиса Целобанова
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