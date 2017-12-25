Хабаровск в ожидании нового циклона

Небольшой снег ожидается в Хабаровске в начале новой рабочей недели. Довольно теплая и комфортная погода установится в только к середине трудовых будней. Понедельник встретил гостей и жителей города небольшим снегом. Температура в утренние часы -17 °C, днем около -15 °C.

Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах Хабаровского края работало 31 ед. техники, в г. Хабаровске 2568 чел. 59 ед. тех., вывезено 6 м3 снега, посыпано ПСС 258,96 т.

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Кошки жмутся к батарее, у метеозависимых болит голова и скачет давление, а в это время за окном снег- новогодний, пушистый. Это, конечно, пугает хабаровских чиновников. И не зря.

Днем в Советско-Гаванском и Ванинском районах – сильный снег, метель, усиление северо-западного ветра 22-27м/с. В Хабаровском крае ожидвается усиление ветра по долинам рек до 15-18 м/с, на побережье Татарского до 20 м/с.

Вот как доберется циклон и до Хабаровска. Как же мужчинам развозить своих жен до рынков и магазинов, как затариваться перед Новым годом? Не ровен час, оставит природа хабаровчан без тазиков оливье и винегрета!

В Хабаровске сегодня температура в утренние часы -17 °C, днем около -15 °C. А вот вечер и ночь будут более прохладными — до 20 градусов мороза. Ветер силой от 1,6 до 3,4 м/с сменит свое направление с северо-западного на западное. Пик влажности в этот день придется на 13.00 часов – до 90%. Утром и вечером – от 68 до 76%. Атмосферное давление порядка 761 мм.рт.ст.