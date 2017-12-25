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В Хабаровском крае на объектах транспортной инфраструктуры выявлено 5687 нарушений.
В Хабаровске состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере транспортной безопасности. Итоги деятельности за 2017 год представили специалисты управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ДФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора).
Управление занимается контролем за соблюдением требований по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также на воздушном, железнодорожном, автомобильном, городском наземном электрическом и водном транспорте. По состоянию на 20 декабря 2017 года специалисты ведомства провели 563 проверки, в ходе которых было выявлено 5687 нарушений.
Как подчеркнули в УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора, к наиболее частым нарушениям относятся: невыполнение планов обеспечения транспортной безопасности в установленные законом сроки, несоответствие технической оснащенности объектов инфраструктуры, отсутствие сотрудников, подготовленных и аттестованных с целью защиты транспортных транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства и др.
Отметим, публичные обсуждения состоялись в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Документ, утвержденный в декабре прошлого года, предполагает глубокую модификацию существующих процессов в сфере осуществления государственного контроля (надзора).
Фото:http://forum.meta.ua/topic/p/4233307.html
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