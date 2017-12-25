В Хабаровске молодые активисты ОНФ украсили к Новому году двор



Активисты Молодежки ОНФ превратили дворовую территорию многоквартирного дома 50 по улице Трехгорная в Хабаровске в настоящую зимнюю сказку.



В доме номер 50 по улице Трехгорная, а также в соседних домах, проживает много семей с детьми. Игровая зона во дворе имеется, но новогоднего настроения на детской площадке жителям не хватало. Молодые общественники решили сделать площадку яркой и праздничной, а ещё залить горку, чтобы малыши смогли кататься на ледянках.



Несмотря на сильный мороз, жители активно включались в процесс украшения двора, помогали молодым общественникам и предлагали свои идеи, приносили мишуру и игрушки для дворовой новогодней ёлки. С помощью пульверизаторов с разноцветными красками ребята из Молодежки ОНФ вместе с вышедшими на предновогодний субботник хабаровчанами раскрасили горку, снежную подставку для ёлки, клумбы, написали новогодние поздравления и нарисовали на снегу большого снеговика. Даже самые маленькие жители дома номер 50 с удовольствием занялись рисованием на снежном холсте.



«Это здорово, что жители не только за то, чтобы их двор стал ярче, но и сами готовы поучаствовать в его преображении! Даже холод не испугал – вместе работать и быстрее, и веселее! Конечно, приятно, что люди так тепло нас встречают. Видят наши жилеты с символикой, узнают: «Ой, это же Народный фронт!», кто-то из них сразу подходит, присоединяется к работе», – поделилась активистка Молодежки ОНФ Юлия Мельницкая.



Девиз Молодежки ОНФ «Не жди перемен – твори перемены» в очередной раз был приведен в действие активистами общественной организации.



