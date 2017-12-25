Шпорт: Хабаровский край окажет свою поддержку Президенту реальными делами

23 декабря в Москве завершился XVII Съезд «Единой России», главной темой которого стали предстоящие в 2018 году выборы Президента страны.

Съезд партии поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность главы государства на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Хабаровский край на съезде представили 13 участников во главе с Губернатором Вячеславом Шпортом.

«Сегодня председатель «Единой России» заявил о том, что партия поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться на пост Президента самовыдвиженцем. Это связано с тем, что глава государства является гарантом интересов каждого гражданина Российской Федерации, независимо от того, взгляды какой политической партии он разделяет. Партия «Единая Россия» насчитывает 2 млн. 200 тысяч членов и около 900 тысяч своих сторонников. И это большая политическая сила, которая поддерживает это решение», - заявил глава региона по итогам работы съезда.

По словам Губернатора, всецелую поддержку Владимиру Путину окажут и в Хабаровском крае.

«Эта поддержка, прежде всего, заключается в том, что мы выполнили и продолжаем выполнять все взятые на себя социальные обязательства. А это – строительство школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных сооружений. То есть все вопросы социальной защиты населения. Они определены в бюджете, который мы выполняем, тем самым, оказывая свою поддержку Президенту, который ранее обозначил высокую значимость этих направлений», - убежден Вячеслав Шпорт.

Глава региона также напомнил, что с 1 января следующего года в России будет выплачиваться пособие при рождении первого ребенка.

«Это инициатива Президента. И, наряду, с остальными задачами, мы должны обеспечить ее выполнение в полном объеме с первого дня следующего года», - подчеркнул Губернатор.

Вячеслав Шпорт также отметил, что за последние несколько лет по инициативе главы государства приняты беспрецедентные меры по развитию Дальнего Востока.

«На протяжении последних двух-трех лет Владимир Путин подписал более 20 законов, направленных на развитие Дальнего Востока. Все они предоставляют дополнительные механизмы для опережающего социально-экономического развития региона. Мы продолжаем строить дороги, развивать инфраструктуру, благоустраивать дворы. И в этом также заключается поддержка курса Президента, которую мы будем оказывать реальными делами», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.