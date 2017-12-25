Новости
В Хабаровске бывший директор магазина «Винлаб» украла 90 тысяч
Суд Индустриального района г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора магазина «Винлаб». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
В ходе судебного заседания установлено, что в период с 8 июня по 21 августа 2017 директор расположенного в г. Хабаровске магазина «Винлаб», используя свое служебное положение, похитила в рабочее время из сейфа 90 тысяч рублей, принадлежащие ООО «Торговая сеть «Уссурийский бальзам». Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Данное преступление выявлено в ходе внутренней ревизии магазина, в связи с превышением лимита остатка наличных денежных средств. По результатам ревизии подсудимая была уволена.
Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб.
Суд приговорил бывшего директора к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с осужденной в пользу ООО ТС «Уссурийский бальзам» сумму невозмещенного ущерба в размере 81 тысячи рублей.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 374
С места событий: Останки на берегу водоема5 605
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 017
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 004
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136