В Хабаровске бывший директор магазина «Винлаб» украла 90 тысяч

Суд Индустриального района г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора магазина «Винлаб». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе судебного заседания установлено, что в период с 8 июня по 21 августа 2017 директор расположенного в г. Хабаровске магазина «Винлаб», используя свое служебное положение, похитила в рабочее время из сейфа 90 тысяч рублей, принадлежащие ООО «Торговая сеть «Уссурийский бальзам». Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Данное преступление выявлено в ходе внутренней ревизии магазина, в связи с превышением лимита остатка наличных денежных средств. По результатам ревизии подсудимая была уволена.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил бывшего директора к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал с осужденной в пользу ООО ТС «Уссурийский бальзам» сумму невозмещенного ущерба в размере 81 тысячи рублей.