Пренатальной диагностике в Хабаровском крае оказывают повышенное внимание

В Хабаровском крае продолжается работа по исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина об усилении контроля за проведением пренатальной диагностики беременных. Система дородового обследования женщин ведется по нескольким направлениям. В том числе организована маршрутизация беременных, проводится непрерывное профессиональное обучение медицинских работников, закупается современное медицинское оборудование. Помимо этого выполняется комплекс мероприятий профилактики врожденных и наследственных болезней: УЗИ плода на трех стадиях беременности, биохимический скрининг, медико-генетическое консультирование и др.

Как отметили в министерстве здравоохранения края, в 2016 году охват пренатальной диагностикой составил 89,5% (ЦП 65%). За 10 месяцев 2017 года данный вид обследования прошли 95,6 % женщин, вставших на учет по беременности (ЦП – 70%).

В крае функционируют 12 экспертных кабинетов, где проводятся УЗИ плода специалистами, имеющими международный сертификат на проведение ультразвукового скринингового обследования в I триместре беременности и забор крови для дальнейшего расчета индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией. По данным регионального Минздрава, в 2017 году квалификацию повысили 14 врачей акушеров-гинекологов по специальности "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии" и еще 13 - по специальности "Электрокардиография плода".

Все эти меры позволяют своевременно выявлять женщин высокой степени риска и своевременно направлять их в акушерский стационар для дальнейшего обследования и лечения. Благодаря ранней диагностике и выхаживанию новорожденных в сложных случаях, удалось достичь снижения младенческой смертности в регионе, в том числе, от врожденных аномалий.

Напомним, в «майском указе» 2012 г. «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача к 2018 г. снизить показатель младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми. В Хабаровском крае по итогам 9 месяцев 2017 года это показатель составляет – 5,8, алгоритм комплексной пренатальной диагностики в регионе выполняется в полном объеме.