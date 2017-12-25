В Хабаровске малыш застрелил мать

Хабаровчанин принес заряженный пневматический пистолет домой. «Игрушка» отца естественно заинтересовала ребенка. Малыш схватился за оружие, мать попыталась отнять, Ребенок случайно нажал на курок, пуля попала в женщину.

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На Скорой Помощи раненую доставили в больницу, где пулю вытащили из раны.

В частности, несмотря на то, что законом не запрещено нахождение пневматических устройств в домашних условиях без их помещения "под замок", родителям стражи правопорядка напомнят о мерах безопасности при хранении оружия