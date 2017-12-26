Валерий Халилов: «Амурские волны» звучат на весь мир

Год назад огромной болью в сердцах хабаровчан отозвалась гибель главного военного дирижера России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Его знали и любили в Хабаровском крае. За талант, за мощную энергетику, за истинное служение музыке. И, конечно, за международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который он подарил нам.

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«Ну, за ВМФ!» - это был любимый тост Валерия Халилова, военного дирижера, бессменного художественного руководителя Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ВМФ - военно-музыкальный фестиваль).

Гибель музыканта многие хабаровчане восприняли как личную трагедию. Он был удивительным человеком. «Его место никто никогда не займет! - считает Олег Федосеев, генеральный директор КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», главный организатор фестиваля «Амурские волны».

Как начинались «Амурские волны»

В Хабаровске в 2009 году проходил детский фестиваль духовых оркестров, который организовывало Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры. Благодаря помощи Российского дома творчества председателем жюри стал дирижер генерал-лейтенант Валерий Халилов.

- Он послушал детей, сделал замечания и в кулуарной беседе сказал: «Здесь было бы неплохо сделать центр духовой музыки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Можно было бы в Хабаровске сделать фестиваль, подобный фестивалю «Спасская башня», - рассказывает Олег Федосеев. - Мы сомневались тогда. Какими силами? Халилов сказал: «У меня здесь большое военно-оркестровое хозяйство. Есть в каждом полку свой оркестр. Где-то большие, где-то маленькие. В Хабаровске расположен Штаб военно-восточного округа. Здесь есть хороший оркестр, есть на Камчатке, есть у ТОФ во Владивостоке. С ними можно начать». Идею поддержали в правительстве Хабаровского края. В середине 2010 года Валерий Халилов подтвердил, что будет художественным руководителем фестиваля, пообещал организовать поддержку со стороны Министерства обороны, Центрального военного оркестра, который считается эталонным в мире. Первый фестиваль «Амурские волны» состоялся в 2011 году.

Первый фестиваль сразу стал международным. Тогда принял участие оркестр из Северной Кореи.

- Было достаточно сложно, - рассказывает Олег Федосеев. Северная Корея – регламентированная, закрытая страна. Но при этом для северокорейцев Валерий Халилов – бренд. Для них он написал марш. Их военная консерватория создана специалистами Института военных дирижеров Военного университета Министерства обороны Российской Федерации под патронажем Халилова. По сути, это было первое выступление духового оркестра из КНДР в России, первый выезд за пределы страны. У корейских товарищей – высокая культура исполнения, сто процентов музыкантов закончили Пхеньянскую консерваторию.

В этом году впервые фестиваль «Амурские волны» прошел без Валерия Халилова. Художественное руководство осуществляли Тимофей Маякин, руководитель военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации, который когда-то служил на Красной Речке в Хабаровске, и Сергей Дурыгин – начальник Центрального военного оркестра. Они работали с Валерием Халиловым четырнадцать лет в одной команде. Дух халиловский сохранен.

- «Амурские волны» - это один из самых красивых фестивалей военно-духовых оркестров мира, – считал Валерий Халилов. – Я могу об этом говорить, так как принимал участие в таких фестивалях и знаю, что они из себя представляют. Фестиваль действительно набрал силу и занял одно из самых видных мест в культурной жизни города.. «Амурские волны» такой же масштабный и знаковый, как и один из самых старейших в мире фестивалей военных духовых оркестров “Спасская башня”, который проходит в Петербурге. Ведь оба фестиваля звучат на весь мир. Для музыкантов военных сил России он символичен тем, что только в Хабаровске есть памятник военным музыкантам, а также только в этом городе есть Аллея военных музыкантов..

После смерти Валерия Халилова в его день рождения 30 января в Хабаровске прошел показ видеодайджестов с фестивалей «Амурские волны». В 20180м году было решено повторить.