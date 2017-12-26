Рождественский пост в Хабаровске: Кухня времен Иисуса Христа

Хабаровчане истово готовятся кто как может к новогодней обжираловке под празднично украшенной елочкой: «Ешь, пей, веселись!», как в последний день на Земле – горы холодца, тазики винегретов и салатов, водка - Ниагарским водопадом, а с другой стороны у некоторых Рождественский пост.

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В Хабаровске при Спасо-Преображенском кафедральном соборе открылось православное молодежное кафе «2 рыбы». По словам руководителя молодежного отдела Хабаровской епархии иерея Андрея Долгополова, формат кафе предполагает не только беседы за чашкой чая - там будут также проходить мастер-классы для взрослых и детей, лекции и антилекции, поэтические и музыкальные встречи.

Конечно, сегодня постным меню не удивишь хабаровчан, оно есть почти в каждом уважающем себя кафе и ресторане. Но в православном кафе оно особое. На открытии хабаровчан потчевали рыбным бургером, хумусом, питой. По словам шеф-повара кафе Олег Кошлачев, постные блюда из ближневосточной кухни:

- Есть у нас в меню марроканский чечевичный суп. Это ядреное блюдо со всевозможными специями - имбирем, карри, очень насыщенный и питательный. Есть рыбные блюда. Например, готовим макрель на гриле. Перед готовкой маринуем рыбу в маринаде с добавлением, розмарина, тимьяна и чеснока, - поделился Олег Кошлачев. – Ближневосточная кухня практически незнакома хабаровчанам. Пытаемся соответствовать кулинарии древних Израиля и Греции. Те есть можно попробовать блюда, которое готовили во времена Иисуса Христа: соприкоснуться с Господом, почувствовать и цвет, и запах, и вкус. Пост – это праздник для человека, светлое время для души и для тела.

Кстати, бобовое рагу, маслины, горькие травы, рыбный соус, маца, финики и ароматизированное вино могли быть на столе во время последней трапезы Иисуса Христа с ближайшими учениками, свидетельствует недавнее исследование палестинской кухни первого века нашей эры.