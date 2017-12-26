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В Хабаровске отбатутились спортсмены ДФО
В Хабаровске прошел в третий раз. Кубок Дальнего Востока по прыжкам на батуте. радиционно турнир проводится в конце декабря и завершает соревновательный сезон акробатов.
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В этом году за награды Кубка боролось более 150 спортсменов из Приморского и Хабаровского краёв, Иркутской, Сахалинской и Магаданской областей. За Хабаровский край выступали неоднократные призёры первенств России, Европы и мира из Комсомольска-на-Амуре Алина Кузнецова, Виктория Ходевцева, Полина Луцкая, Анна Епифанова, Варвара Смирнова и Лев Бусарев.
Среди взрослых победила команда Приморского края. Срптсмены их Хаьбаровского края выиграли среди девушек в прыжках на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке в возрастной группе до 17 лет.
В личном зачете по три золотых медали завоевали комсомольчанки Алина Кузнецова и Полина Луцкая. Также обладателями двух золотых медалей Кубка Дальнего Востока стали Виктория Ходевцева, Лев Бусарев, Герман Ульянкин и Варвара Смирнова. «Золото» на акробатической дорожке взяла хабаровчанка Кристина Мельниченко.
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