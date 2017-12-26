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Хабаровчан приглашают стать волонтерами на Чемпионате России по самбо
27-ой по счету Чемпионат России по самбо впервые пройдет в Хабаровске. Период проведения – 2-4 марта 2018 года. Для помощи в организации чемпионата, создания атмосферы гостеприимства и уюта, а также для работы с гостями и участниками соревнований набирается команда волонтеров.
Подавайте заявку в АИС "Молодежь России".
За подробностями обращайтесь в Краевой волонтерский центр по телефону 8(4212) 32-30-70.
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