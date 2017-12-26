Хабаровчан приглашают стать волонтерами на Чемпионате России по самбо

27-ой по счету Чемпионат России по самбо впервые пройдет в Хабаровске. Период проведения – 2-4 марта 2018 года. Для помощи в организации чемпионата, создания атмосферы гостеприимства и уюта, а также для работы с гостями и участниками соревнований набирается команда волонтеров.

Подавайте заявку в АИС "Молодежь России".

За подробностями обращайтесь в Краевой волонтерский центр по телефону 8(4212) 32-30-70.