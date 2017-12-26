В Хабаровском крае кормится рыбой птица наступающего года

Скопа, которая встречается в Хабаровском крае от южных границ края до побережья Охотского моря, стала птицей будущего года.

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В славянской мифологии это редкое пернатое называли смертоносной птицей, считая, что ее ядовитые когти несут смерть.

Это крупная хищная птица длиной 55—58 см, с размахом крыльев 145—170 см. Скопа имеет несколько отличительных морфологических особенностей, позволяющих ей охотиться за рыбой. Лапы скопы, в отличие от лап других хищных птиц, более длинные, когти длинные, выпуклые и изогнутые, наружный палец свободно обращается назад, что способствует захвату скользкой рыбы. Перья имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии

Орнитологами отмечено появление скопы на озерах Болонь, Эворон, Гасси. Гнездятся птицы там, где имеются безопасные места для гнездовья и мелководные акватории с изобилием рыбы. В отличие от других хищных птиц, рацион скопы на 99 % состоит из рыбы.

Скопа – редкий вид, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края, также этот вид занесен в приложение 2 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой.