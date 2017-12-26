Трудоустройство сотрудников больницы поселка Высокогорный на контроле краевого минздрава

В министерстве здравоохранения Хабаровского края рассказали, как обстоит вопрос с трудоустройством персонала больницы рабочего поселка Высокогорный. Как напомнили в ведомстве, летом этого года руководство ДВЖД ОАО «РЖД», в ведении которого находилась организация здравоохранения, сообщило о том, что намерено прекратить оказание медицинских услуг населению. Имущество было передано Правительству края.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

На сегодняшний день из числа 70 сотрудников прекратившего работу медучреждения, 36 человек трудоустроены в КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница».

«До конца года Ванинская ЦРБ примет еще трех медицинских работников. Таким образом, будет трудоустроено 39 человек. Отмечу также, что 4 медработника из числа сотрудников больницы пос. Высокогорный перешли в структурные подразделения ОАО «РЖД», 12 человек отказались от трудоустройства, чтобы получить компенсационные выплаты по сокращению. Еще 5 человек, которые в данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут приняты после выхода из отпуска. Вопрос трудоустройства работников поселковой больницы находится на постоянном контроле», - подчеркнул министр здравоохранения края Александр Витько.

Он также отметил, что всем, кто пока не нашел новое место работы, выплачивается средний заработок. Сегодня, 26 декабря в поселок прибудут глава Ванинского муниципального района Александр Наумов и главный врач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов для окончательного урегулирования вопросов трудоустройства высвобожденных работников.