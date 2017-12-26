Из Хабаровской тайги можно будет звонить бесплатно



Технический прогресс, конечно, добрался и в самые отдаленные уголки Хабаровского края. Смартфоны, планшеты, нетбуки есть у жителей любого села. Да только не всегда сотовая связь исправно покрывает далекие населенные пункты региона. Теперь связь станет доступнее для жителей отдаленных сел.

Долгое время в таежных поселках Хабаровского края не было сотовой связи. Выход из «бессвязного» положения нашли при помощи таксофонов. На сегодняшний день в регионе действуют порядка 600 таксофонов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

А с нового года совершать звонки по таким универсальным таксофонам можно будет бесплатно. Если звонок адресован экстренной службе. Чтобы просто поболтать, нужно приобрести специальную карту. Сделать это можно в почтовом отделении. Решение о бесплатных звонках в службы экстренного реагирования приняла компания «Ростелеком» (компания обслуживает около 150 тысяч телефонных будок в России). Таким шагом компания намерена повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны.

Фото: Newsler.ru