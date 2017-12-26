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В Хабаровске проходит акция “Дед Мороз каждому ребенку”
В Хабаровске администрация города, управление по социальной работе с населением, общественный Совет Отцов и молодежная палата при городской Думе детям с ограниченными возможностями провели акцию “Дед Мороз каждому ребенку”.
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Только за три дня общественники посетили более 40 семей.
«У каждого ребенка есть желания которые они готовы загадать трогая волшебный посох Деда Мороза и мы им это дарим. Акция продолжится до конца декабря, детей в каждом районе поздравят, а это более 100 детей. Сладкие подарки получат все. Счастья, здоровья и удачи детям и их родителям, - пишут организаторы в социальной сети.
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