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Витько: Через сто лет в Хабаровском крае не останется ни одного человека
Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края на Общественном совете совет при региональном минздраве заявил, что если такими темпами в Хабаровском крае буду рожать и умирать, то через 100 лет никого в крае не останется.
В этом году ров крае за 11 месяцев родилось более 15 тысяч детей. Основные причины смертности в регионе – онкология и сердечно - сосудистые заболевания.
«Как поднять рождаемость в крае? А пусть у нас мамочки из других краев и городов рожают, их детишек мы запишем, как родившихся в Хабаровском крае», - пошутил Александр Витько.
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