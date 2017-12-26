Витько: Через сто лет в Хабаровском крае не останется ни одного человека

Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края на Общественном совете совет при региональном минздраве заявил, что если такими темпами в Хабаровском крае буду рожать и умирать, то через 100 лет никого в крае не останется.

В этом году ров крае за 11 месяцев родилось более 15 тысяч детей. Основные причины смертности в регионе – онкология и сердечно - сосудистые заболевания.

«Как поднять рождаемость в крае? А пусть у нас мамочки из других краев и городов рожают, их детишек мы запишем, как родившихся в Хабаровском крае», - пошутил Александр Витько.