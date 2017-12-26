В Хабаровске полиция не стала задержать догхантера, расстрелявшего собак

В Хабаровске мужчина в припаркованном во дворе внедорожнике в Гупровском городке обстрелял двух маленьких бездомных собак. Одна собака погибла, вторая ранена. После того, как стрелок уехал, жильцы дома вызвали полицию.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

«Волею случая я знаю стрелявшего, знаю, где он живет, у меня даже его паспортные данные есть. Всю информацию о нем я передала полицейским», – рассказала корреспонденту портала «Губерния» зоозащитница Ирина Соколова.

По словам Ирины, стражи порядка не захотели задерживать мужчину, который стрелял в центре города.

Экипаж полиции просто забрал убитого пса, чтобы определить, из травматического пистолета он был застрелен или из боевого.