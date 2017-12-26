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Вопросы создания промышленных кластеров обсудили в Правительстве края
В Правительстве края состоялось заседание президиума Координационного совета по модернизации и инновационному развитию региона. Совещание прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки.
В мероприятии приняли участие представители ключевых промышленных предприятий региона, а также руководство Ассоциации технопарков и кластеров (в формате телемоста из Москвы).
В частности на заседании рассмотрели вопросы создания на территории региона промышленных кластеров. По мнению экспертов, на сегодняшний день это одна из самых действенных форм финансовой поддержки производственных предприятий и организаций, которая позволяет входящим в кластер организациям получить субсидию из федерального бюджета на возмещение понесенных затрат, возникших при реализации совместных проектов.
В качестве ключевых направлений для реализации совместных проектов на территории края участники совещания определили: лесопромышленный комплекс и обработку древесины, рыбохозяйственный комплекс, строительство и производство строительных материалов, машиностроение.
Также было решение о создании рабочей группы, которая не только будет «продвигать» приоритетные направления по формированию кластеров, но и определять потенциал для создания промышленных объединений и формировать «дорожные карты».
Общая координация работы по созданию промышленных кластеров возложена на министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края. А Ассоциация технопарков и кластеров будет оказывать методологическую и информационную поддержку.
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