Вопросы создания промышленных кластеров обсудили в Правительстве края

В Правительстве края состоялось заседание президиума Координационного совета по модернизации и инновационному развитию региона. Совещание прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки.

В мероприятии приняли участие представители ключевых промышленных предприятий региона, а также руководство Ассоциации технопарков и кластеров (в формате телемоста из Москвы).

В частности на заседании рассмотрели вопросы создания на территории региона промышленных кластеров. По мнению экспертов, на сегодняшний день это одна из самых действенных форм финансовой поддержки производственных предприятий и организаций, которая позволяет входящим в кластер организациям получить субсидию из федерального бюджета на возмещение понесенных затрат, возникших при реализации совместных проектов.

В качестве ключевых направлений для реализации совместных проектов на территории края участники совещания определили: лесопромышленный комплекс и обработку древесины, рыбохозяйственный комплекс, строительство и производство строительных материалов, машиностроение.

Также было решение о создании рабочей группы, которая не только будет «продвигать» приоритетные направления по формированию кластеров, но и определять потенциал для создания промышленных объединений и формировать «дорожные карты».

Общая координация работы по созданию промышленных кластеров возложена на министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края. А Ассоциация технопарков и кластеров будет оказывать методологическую и информационную поддержку.