В Хабаровском крае внедряется Региональный экспортный стандарт

В Хабаровске состоялось первое заседание экспортного совета при Губернаторе Хабаровского края. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв. Координационный орган создан для формирования благоприятной среды по развитию экспортной деятельности.

Участие в мероприятии приняли члены совета, действующие экспортеры, представители предприятий и научных кругов. Они рассмотрели перспективные направления совершенствования экспортного потенциала края, продвижение продукции региона на внешние рынки, а также обсудили дальнейшую работу в 2018 году.

Так, запланировано участие Хабаровского края в иностранных бизнес-миссиях, круглых столах, российских и зарубежных форумах и выставках. Кроме того, в течение года будут проводиться обучающие мероприятия начинающих экспортеров. Одним из важнейших мероприятий в сфере международного сотрудничества, запланированных на 2018 год, являются Дни международного бизнеса Хабаровского края, которые состоятся 10-12 июня.

По мнению участников заседания, сформировать эффективную систему поддержки экспортной деятельности компаний краевым властям поможет региональный экспортный стандарт, который разработан АО «Российский экспортный центр» и внедряется на территории края в «пилотном» режиме. Стоит отметить, что Хабаровский край стал первым регионом Дальневосточного федерального округа, в котором приступили к внедрению регионального экспортного стандарта.

«Прямое взаимодействие в рамках деятельности совета краевых экспортеров и экспертов скоординирует дальнейшую работу органов власти и представителей бизнеса, поможет в устранении административных барьеров, упрощении экспортных процедур», – отметил Василий Шихалёв.