В Хабаровском крае подвели итоги Года экологии

В Правительстве края состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого подвели итоги Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов края Александр Ермолин наградил тех, кто внес значительный вклад в дело охраны окружающей среды.Также в рамках церемонии награды активным участникам реализации экологических проектов вручил первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев.

Как было отмечено, в 2017 году в регионе прошло порядка 60 крупных мероприятий в области охраны водных ресурсов, растительного и животного мира, экологического просвещения, обращения с отходами и др. На эти цели было направлено свыше 1,5 млрд руб. из федерального, краевого, и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников. Некоторые из мероприятий носят долгосрочный характер, их реализация будет завершена к 2020 году.

«В целях выявления и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в регионе проведен ряд субботников. Были реализованы общественные экологические проекты «Чище, чем было» и «Чистые берега Амура». В местах отдыха проведены массовые акции по ликвидации несанкционированных свалок в водоохраной зоне реки Амур. В крае активно используются интерактивные карты свалок, на которых отражаются результаты принимаемых мер по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. Особое внимание уделялось проведению мероприятий по охране атмосферного воздуха, в том числе по снижению выбросов загрязняющих веществ», - сообщил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

Большое количество экопросветительских мероприятий проведено с детьми и молодежью. В учреждениях культуры края в рамках масштабной акции – фотовыставки «Заповедная Россия – 100 лет» были размещены фотографии заповедников нашей страны. В краевом музее им. Н.И. Гродекова состоялось более 150 экскурсий по экспозициям, посвященным природе региона. В природоохранных социально-образовательных проектах «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» приняли участие свыше 50 тыс. человек. В рамках Года экологии успешно прошел и традиционный краевой конкурс «Эколидер», на торжественном мероприятии наградили его победителей.

«В текущем году поступило максимальное количество заявок на участие – 91. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. Заявки на конкурс поступили из 14 муниципальных образований края. Как никогда активно включились в борьбу за призовые места учреждения культуры и крупные предприятия. Вся информация о победителях и участниках, награжденных специальными дипломами, будет размещена на официальном сайте министерства», - рассказала заместитель начальника отдела Минприроды края, секретарь конкурсной комиссии Елена Филимонова.

В общей сложности в мероприятиях Года экологии приняло участие свыше одного миллиона жителей края. Работа, проведенная в регионе, была отмечена Министерством природных ресурсов и экологии России. Хабаровский край, единственный из субъектов Дальнего Востока, награжден за активную экологическую политику в Год экологии в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды в Москве.

Напомним, в декабре прошлого года Президент Владимир Путин определил экологию в качестве одного из важнейших направлений работы федеральных и региональных властей. Указом главы государства 2017 год в России был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.