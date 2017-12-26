В Хабаровском крае больше 1200 человек остались живы, благодаря усилиям спасателей

Спасатели Хабаровского края – профессионалы своего дела и настоящие труженики. Только в этом году они провели почти три тысячи аварийно-спасательных операций. Свыше 1200 человек остались живы благодаря их усилиям.

27 декабря мы отмечаем День спасателя. От всей души поздравляю вас с праздником!

Сегодня мы чествуем поистине благородных и мужественных людей! Тех, кто всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. Профессия спасателя героическая, сопряжена с постоянным риском. Нередко во имя благой цели им приходится жертвовать собой.

Для нашего региона, растянутого почти на две тысячи километров, спасательная служба всегда имела колоссальную важность. И Правительство Хабаровского края уделяет ее развитию большое внимание. Так, в этом году создано новое отделение спасателей в поселке Де-Кастри Ульчского района. А уже в следующем году приступит к работе подразделение в селе Лидога Нанайского района. Оно будет дежурить на автомобильной трассе Лидога-Ванино.

Уважаемые сотрудники и ветераны аварийно-спасательной службы! В этом году один из ваших коллег - Владимир Кардинов - удостоен высокого звания "Заслуженный спасатель Российской Федерации". Будучи специалистом I класса, профессиональным водолазом, за долгие годы работы он не раз принимал участие в самых сложных операциях, рисковал жизнью. Мы гордимся достижениями нашего земляка!

Еще раз выражаю вам признательность за мужество и стойкость! Желаю в наступающем году вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия! И пусть ваши дежурства будут спокойными.

Губернатор Хабаровского края, В.И. Шпорт