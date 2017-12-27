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Хабаровская пенсионерка заплатила 290 тысяч «волшебникам»
«Уж сколько их упало в эту бездну мракобесия!» - так можно перефразировать бессмертные строки великого поэта Марины Цветаевой. Чужой опыт ничему не учит «жертв» хваленого советского образования.
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Вроде и вбивали 10 лет в головы хабаровчанок материалистический взгляд на мироздание, однако, почти первобытная вера в «чудо чудное» неистребима, а значит, набор в «армию» экстрасенсов – гадалок будет вечен, как и вечны жертвы, теряющие на своем мракобесии последние деньги.
От сглаза, лечения от всех подряд болезней и до порчи и любовного приворота – предложения определяет спрос. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. И порой кажется, что бывшие строители «светлого будущего» это шаг давно сделали и остановились. Что касается жертв услуг за наведение порчи, то чаще всего они не становятся героями полицейских хроник, в отличие от жертв всевозможных «целителей» и экстрасенсов.
Звонки неизвестным экстрасенсам с просьбами об исцелении обернулись для 81-летней хабаровчанки потерей 290 тысяч рублей.
Старушка увидела красочное объявление от целителей, которые обещали лечение всех болезней и помощь в решении всех проблем со здоровьем. Сеансы волшебники проводили по телефону. За каждый звонок требовали переводы денежных средств.
При этом чуло-лекари указывали, что в случае прерывания магического курса недуги обрушатся уже на родственников пенсионерки. Когда деньги у потерпевшей закончились, она обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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