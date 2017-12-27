Хабаровчанину во время свидания уголовница проткнула ножом легкое

В Хабаровске 42-летний мужчина пил-гулял с 30-летней женщиной в квартире дома №7 на улице Гагарина . Все бы ничего, да дамочка была уголовницей, отбывала строк за кражи и разбой. Естественно, что эта свиданка любовью не кончилась.

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То ли мужчина навык прибалтывания потерял, то ли наоборот проявил себя слабосильным мужчиной, что вполне возможно, но пьянка-гулянка закончилась ссорой, и , как следствие, схватила хабаровчанка но и ударила мужчине в грудь

В ходе осмотра, хабаровчанину диагностировали ножевое ранение грудной клетки с повреждением легкого и возникшем в результате травмы гемопневмоторэксом.

Стражи правопорядка задержали дамочку. В отношении нее возбуждено уголовное дело предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до десяти лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.