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В Хабаровском крае тягач лоб в лоб врезался в автобус
Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и большегрузного автомобиля произошло в минувший вторник вечером на 250 км дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Водитель МАЗа потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб с рейсовым автобусом «Дэу» . После лобового столкновения многотонные машины оказались за пределами проезжей части.
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Несмотря на силу удара и серьезные повреждения машин, пассажиры автобуса и водители не пострадали. Виновником происшествия, по предварительным данным, стал водитель МАЗа.
Сейчас обстоятельства дорожной аварии выясняют дознавател
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