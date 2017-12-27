В Хабаровском крае тягач лоб в лоб врезался в автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и большегрузного автомобиля произошло в минувший вторник вечером на 250 км дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Водитель МАЗа потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб с рейсовым автобусом «Дэу» . После лобового столкновения многотонные машины оказались за пределами проезжей части.

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Несмотря на силу удара и серьезные повреждения машин, пассажиры автобуса и водители не пострадали. Виновником происшествия, по предварительным данным, стал водитель МАЗа.

Сейчас обстоятельства дорожной аварии выясняют дознавател