Хабаровчанин создает рабочие места для людей с инвалидностью

Проект хабаровчанина Виктора Кухарева , ООО «Биксервис» выиграл федеральный конкурс. Победа принесла социальному предпринимателю 400 тысяч рублей.

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На предприятии, работающем в сфере автоуслуг около двух лет, трудоустроены три человека, двое из них — люди с инвалидностью. В рамках проекта планируется создать еще два рабочих места для людей с ограниченными возможностями и расширить спектр услуг, изготавливая средства технической реабилитации инвалидов.

Грант хабаровчанин выиграл в конкурсе «Действуй без границ». «Биксервис» оказался среди 8 проектов из 7 регионов России. Было разыграно свыше 3 млн рублей.