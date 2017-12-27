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На комсомольской трассе пассажирский автобус упал в кювет
Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего водителя междугороднего автобуса. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).
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По версии следствия, обвиняемый 08.10.2017 г. около 06 ч. 30 мин. управлял в состоянии наркотического опьянения междугородним автобусом, следующим по маршруту «Подгорное–Богородское–Хабаровск» и перевозившим пассажиров. В районе 131 км федеральной дороги «Город Хабаровск – город Комсомольск-на-Амуре» на территории Нанайского района он не справился с управлением, выехал сначала на встречную полосу, а затем в кювет, где врезался в деревья.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке 1947 года рождения причинен тяжкий вред здоровью.
Согласно показаниям обвиняемого, он был в утомленном состоянии, поскольку до происшествия долго находился за рулем. По поводу обнаружения в его крови наркотических веществ обвиняемый от дачи показаний отказался.
В ходе расследования преступления следователями установлено, что по указанному междугороднему маршруту водителем осуществлялась перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. За данное нарушение водитель привлечен к административной ответственности.
Прокуратура уголовное дело направила в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания обвиняемого виновным в совершении данного преступления, ему грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
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