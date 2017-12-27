В Хабаровском крае необходимо обновить флот



Грузооборот на переправах Хабаровского края растет. Растет и возраст судов, выполняющих грузоперевозки. Чтобы поддерживать экономику, краю необходимо обновить изношенный флот.

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На сегодняшний день паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает 75% всех грузовых перевозок между островом и материком. На ее долю приходится также и порядка 25% перевозок пассажирских. По прогнозам экспертов, оборот может вырасти в ближайшие годы на 25%. Только на чем придется перевозить эти объемы грузов? Сегодня техническое состояние судов, осуществляющих перевозки, оставляет желать лучшего. Высока вероятность аварии, эксплуатационных издержек. Средний возраст судов составляет 29 лет.

Решено построить два железнодорожных парома для переправы Ванино-Холмск. Строительство будет осуществлено при содействии Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Новые грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы построит Амурский судостроительный завод. На воду спустить суда предполагается в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов. Обойдется такое обновление в 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 млрд рублей ФРДВ предоставит ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», сообщает сайт Министерства транспорта Хабаровского края.

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход реализации проекта под личный контроль.

Фото: АСТВ