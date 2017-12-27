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Хабаровчане смогут подсластить праздники нуждающимся
Каждый хабаровчанин может поучаствовать в акции «Рождественский пряник» и сделать сладкие подарки нуждающимся.
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Акцию «Рождественский пряник» проводит «Союз женщин Хабаровского края» уже второй год подряд. В прошлом году сладкие сюрпризы отправились в дома инвалидов и приюты. Сейчас организаторы решили порадовать на Рождество детей из психоневрологического интерната.
Каждый может не оставаться равнодушным и поучаствовать в акции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Принести вкусные пряники – покупные или испеченные собственноручно – можно 6 января с 13:00 до 18:00 по адресу улица Шевченко, дом 9, офис 301.
Фото: allWomens
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