Хабаровчане смогут подсластить праздники нуждающимся



Каждый хабаровчанин может поучаствовать в акции «Рождественский пряник» и сделать сладкие подарки нуждающимся.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Акцию «Рождественский пряник» проводит «Союз женщин Хабаровского края» уже второй год подряд. В прошлом году сладкие сюрпризы отправились в дома инвалидов и приюты. Сейчас организаторы решили порадовать на Рождество детей из психоневрологического интерната.

Каждый может не оставаться равнодушным и поучаствовать в акции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Принести вкусные пряники – покупные или испеченные собственноручно – можно 6 января с 13:00 до 18:00 по адресу улица Шевченко, дом 9, офис 301.

Фото: allWomens