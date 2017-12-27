Скобрев: Я не верю в заговор против России

Бывший житель дальневосточной столицы, почетный гражданин Хабаровска, знаменитый российский конькобежец Иван Скобрев, чемпиона мира и Европы, бронзовый призер на Олимпийских играх, которого внесли в "список Дюшес" и, как следствие, комиссия Международного олимпийского комитета признала виновным в нарушении допинговых правил и запретила пожизненно выступать на Олимпиадах, не верит в заговор против России.



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Иван Скобрев уверен, что обвинения МОК в манипуляциях на Олимпиаде в Сочи имеют под собой основания, однако речь идет о меньших масштабах.

«У меня созрело огромное количество вопросов, но я не знаю, кому адресовать их, чтобы получить ответы. МОК? ОКР?» — заявил конькобежец.

По словам Скобрева, МОК преследует собственные цели. Этим объясняется то, что пока не были дисквалифицированы представители фигурного катания и мужского хоккея — в этом случае зрелищность Олимпийских игр понесла бы существенный ущерб.

Напомним, что в прошлом году Иван Скобрев неожиданно для самого себя стал лицом, а может быть, и символом состоявшейся в прошлом году "прямой линии" с Владимиром Путиным. Выхваченный умелым оператором телекадр улыбающегося и кивающего во время ответов президента известного спортсмена Ивана Скобрева моментально разлетелся по Всемирной паутине и получил просто фантастическое количество комментариев.

Большая часть интернет тогда пользователей связала слишком широкую улыбку и странное выражение лица спортсмена с принятием скандально известного препарата мельдония. Фармацевты утверждают, что препарат "милдронат" или или мельдоний, оказывает благотворное влияние на психоэмоциональное состояние человека.