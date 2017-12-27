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В Хабаровске стало больше "Почты России"
Хабаровчане могут теперь отправлять почту, не отрываясь от покупок. Не электронные письма, для которых нужен только смартфон, а по старинке, бумажные.
Почтовое отделение открылось в торговом центре «Макси Молл» по адресу: ул. Ленинсграская, 28и, сообщает портал «Губерния». Зайдя за покупками, горожане успеют отправить, получить посылку, бандероль или письмо, а ещё запастись прессой и открытками.
В мини-отделении «Почты России» можно будет также оплачивать счета за коммунальные услуги, совершать денежные переводы. Офис ждет клиентов ежедневно с 10:00 до 20:00.
Фото: Коммерсант
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