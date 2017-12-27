В Хабаровском крае извращенец надругался над собственными братом и сестрой



В Хабаровском крае 25-летний мужчина надругался над своими несовершеннолетними братом и сестрой.



Совгаванский извращенец заманил детей в недостроенный дом. Первой педофил изнасиловал сестру. Девочка смогла вырваться и убежать, тогда мужчина надругался над братом. Мальчику и девочке, ставшими жертвами сексуального насилия собственного брата, нет и 14 лет. По закону, преступление, предусмотренное частью 5 статьи 13 КУ РФ – иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет.



РанСвою вину он так и не не признал. Однако, доказательств хватило для того, чтобы заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении подсудимого, сообщает Прокуратура Хабаровского края.



Преступления, совершенные против детей, за последние два года буквально всколыхнули край. Например, в Комсомольске-на-Амуре приемный отец систематически насиловал пятерых удочеренных девочек. При этом органы опеки утверждали, что ничего странного не было замечено в поведении мужчины. В Хабаровске родители пострадавших от домогательств педофила-чиновника девочек писали заявление в прокуратуру с просьбой остановить беспредел.



Фото: www.miasskiy.ru