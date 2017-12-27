Володин: Капустников в этот раз не будем проводить. Работать надо

Володин призвал депутатов Госдумы РФ плодотворно поработать в субъектах страны ходе последней в 2017 году региональной недели.

«Есть возможность встретиться с избирателями, поздравить граждан с наступающим Новым годом, но при этом поинтересоваться, какие есть проблемы и, если до нового года есть возможность их решить, постараться это сделать», - отметил в конце декабря Председатель Государственной Думы РФ, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. Он призвал парламентариев к активной работе в уходящем году.

Ранее перед завершающим пленарным заседанием Володин отметил, каких-то специальных торжеств в Госдуме не запланировано.

«Возможно, друг друга поздравим с наступающим Новым годом. Капустников в этот раз не будем проводить. Работать надо», - сказал Володин.

Стоит отметить, что последняя в 2017 году региональная неделя депутатов Государственной Думы началась 25 декабря и продлится до 31 декабря. В Хабаровском крае работу начали парламентарии от фракции «Единая Россия» Юрий Березуцкий и Борис Гладких. В преддверии новогодних праздников депутаты Госдумы РФ проведут приемы граждан, встретятся с населением.

Также парламентарии обсудят в крае итоги XVII Съезда «Единой России», который прошел 22-23 декабря в Москве. Делегатами Съезда было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. В связи с этим парламентарии в рамках работы будут доносить до граждан и партактива приоритеты, обозначенные Президентом РФ на Съезде.

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - подчеркнул Володин.

По его словам, многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров.

«Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш Президент - Владимир Владимирович Путин. Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством. Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», - заключил Вячеслав Володин.

Также Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что «в речи Президента был прямой посыл Парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность».

«Ну и конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан», - заявил спикер Государственной Думы.

Напомним, также немаловажной частью региональной работы станет обсуждение итогов проектной деятельности регионального отделения Партии в 2017 году. Депутаты рассмотрят перспективы продолжения партийных проектов в регионах.

По словам депутатов Госдумы РФ Бориса Гладких и Юрия Березуцкого, первые дни региональной работы прошли плодотворно, но впереди еще много мероприятий. В тоже время, если у людей по каким-то причинам не получилось прийти на личный прием, то сделать это они смогут в ходе каждой последующей региональной недели, которая проходит ежемесячно. В крае также работают помощники депутатов Госдумы РФ, которым можно передать обращение. Таким образом, связь с населением в регионе не теряется и всегда можно будет озвучить свои обращения.

Напомним, что первая в новом году региональная неделя пройдет в конце января 2018 года.