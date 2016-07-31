Валютный криминал: новое в истории о выводе миллиардов

Новые факты невозвращения в Российскую Федерацию иностранной валюты выявили хабаровские таможенники. В отношении руководителей сразу трех фирм, зарегистрированных в Хабаровском крае и не связанных между собой, возбуждено 9 уголовных дел.

Топ валютных преступлений открыла компания, расплатившаяся со швейцарскими партнерами за оборудование для обработки древесины, которое так и не было ввезено из-за границы в ее адрес в оговоренные контрактом сроки. Более 2 миллиардов 413 миллионов рублей (в пересчете на российскую валюту) надежно осели в Швейцарии. Фирма, рассчитавшаяся за товар, незадолго до завершения сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться деньги за непоставленный товар – закрыт.

Экс-руководитель фирмы попытался оправдать свое положение, и представил в Хабаровскую таможню дополнительное соглашение к контракту, подписанное российской и швейцарской сторонами, в котором сказано, что срок поставки товаров продлен до конца 2018 года. Однако оперативные сотрудники таможни легенду опровергли: установлено, что представитель контрагента из Швейцарии за день до «подписания» им дополнительного соглашения был лишен права подписи. В отношении директора фирмы таможней возбуждено три уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ.

Следующая позиция в «рейтинге» валютных махинаций принадлежит уже известному с начала 2017 года хабаровчанам валютному рецидивисту, отправившему в 2015 году из Хабаровска в Латвию, Гонконг и на Кипр более 2,5 миллиардов рублей. На этот раз перед таможенниками предстала новая географическая линейка его преступлений двухгодичной давности. Схема та же: купил фиктивную фирму в Хабаровске, зарегистрировал на подставное лицо, которое заключало договоры с иностранными компаниями на осуществление ими услуг по перевозке грузов и сразу же в счет этих самых услуг стал переводить денежные средства теперь уже в Эстонию, Латвию, Гонконг и Сингапур. Оперативники насчитали 48 переводов денежных средств на счета нерезидентов на общую сумму около 320 миллионов рублей. Однако в след за отправленными «утром» деньгами, «вечером стулья» так и не вернулись. Внешнеэкономическая деятельность согласно контрактам не велась, услуги по перевозке не оказывались. В отношении директора фирмы, заключавшего контракты, Хабаровской таможней возбуждено 5 уголовных дел по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Третье место в цепочке предновогодних преступлений, выявленных таможней, принадлежит хабаровской фирме, по «доброй воле» которой в Китайскую Народную Республику отправились мороженая рыба на сумму около 9 миллионов рублей и соевые бобы, стоимостью 17 миллионов рублей. И здесь история повторяется: деньги за российский товар китайской стороной на счет фирмы не перечислены, сама же фирма – ликвидирована, при этом не только не выдвигая никаких претензий по возврату денег к иностранным партнерам, но и оправдывая их, говоря о том, что товар еще не реализован и возможности рассчитаться за него у партнеров нет. В отношении гендиректора фирмы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ.

В 2017 году денежные средства в иностранной валюте стали предметом преступлений в 21 уголовном деле из 42, возбужденных Хабаровской таможней.

Общая сумма невозвращенной в Российскую Федерацию иностранной валюты составила почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей.

Виктория Алёшина