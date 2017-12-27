В Хабаровском крае выбрали лучшую народную дружину

В Хабаровском крае подведены итоги регионального конкурса «Лучшая народная дружина». Победителем признана команда добровольцев из поселка Хор. Именно она продемонстрировала самые лучшие показатели по защите правопорядка.

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В финальный этап конкурса вышли 12 народных дружин из Комсомольска-на-Амуре, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Николаевского Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного, Верхнебуреинского и имени Лазо районов. Конкурсная комиссия оценивала участников по ряду критериев, в том числе учитывалось количество выявленных и предотвращенных правонарушений и преступлений совместно с правоохранительными органами, фактов установления местонахождения пропавших без вести, часов проведенных на дежурствах, выступлений в СМИ.

Также по результатам конкурса были названы лучший народный дружинник и лучший участковый уполномоченный полиции по взаимодействию народными дружинами: это Надежда Побережная из пос. Хор и уполномоченный полиции ОМВД России по Бикинскому району лейтенант полиции Анастасия Ваденина.

«Сегодня народные дружины являются реальным инструментом в обеспечении правопорядка в населенных пунктах края. С начала года при активном содействии добровольцев пресечено 1165 административных правонарушений, раскрыто 23 преступления, обеспечен правопорядок при проведении 2230 профилактических мероприятий», - отметил начальник главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края Сергей Кирилюк.

Напомним, региональный конкурс на лучшую народную дружину проводится с 2014 года в целях поощрения и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, правового воспитания населения. Всего в крае на сегодняшний день в крае действуют 146 народных дружин, в которых задействованы почти 1400 человек.