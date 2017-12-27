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В крае начались внеплановые проверки точек продажи алкоголя
В Хабаровском крае начались регулярные рейды по местам продажи алкоголя. Те, кто не работает в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), заплатят штраф, предусмотрена и конфискация алкогольной продукции.
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В Хабаровске а улице Трехгорная продавец непоказал документы, подтверждающие легальность алкогольной продукции, из-за этого было конфисковано 98 литров. Такое же нарушение збыло в торговой точке по улице Стрельникова. Там изъято 198 литров.
В Индустриальном районе в павильоне по улице Краснореченская изъято рекордное количество алкоголя – 401 литр или 685 бутылок. водки и ликероводочных изделий, коньяка, вина, пива и медовухи.
«Накануне новогодних праздников мы усилили работу с предпринимателями, которые продают алкоголь. В декабре изъято почти 700 литров спиртного», - отметила Влада Ерофеева, начальник отдела государственного контроля и лицензирования комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края .
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