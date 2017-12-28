В Хабаровском районе нашествие амурских тигров

На охраняемой территории Большого Хехцира закончился первый зимний учет животных. Данные, полученные при обследовании территории находятся в обработке, и окончательные итоги будут подведены в январе следующего года. По предварительной информации в заповелнике увеличилось количество краснокнижных животных.

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В Хабаровском крае численность амурских тигров за 10 лет увеличилась в полтора раза. В тайге обитают более 110 особей. То, что численность увеличилась, это говорят те, кто лоббирует частичную охоту на них, - считают хабаровские зоозащитники. - Не с чего тиграм размножаться, леса вырубают, количество черных вырубок растет с каждым годом. Об этом периодически говорят БЭПовцы. Кормовая база тигров сокращается катастрофически. И к людям тигры выходят не потому, что их много, а потому, что оставшиеся выжить хотят. То, что количество рядом с Хабаровском увеличилось, косвенно подтверждают в филиале «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

- Судя по количеству следов, обнаруженных в заповеднике, можно сказать, что на его территории обитает большое количество животных, особенно копытных, - рассказал корреспонденту ИА Хабаровский край сегодня» Константин Шайдуров, руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». – А тигров – просто целое нашествие. Сейчас трудно судить, сколько конкретно особей отметилось у нас, но по следам видно, что есть несколько самок и крупный самец. Возможно, постоянно посещают территорию заповедника пять тигров. Нужно заниматься биотехнией, то есть подкармливать копытных и хищников. Этим успешно занимается национальный парк «Анюйский», который является основным местом обитания краснокнижной кошки на севере Хабаровского края

Между тем, в Хабаровском районе амурский тигр терроризирует жителей сел Благодатное и Князе-Волконское. Недавно он появился и в Калинке. Как правило, хищник охотится на домашних собак. Для них младшие братья человека- особое лакомство. Люди, опасаясь за детей, не водят их в школу.

Охотоведы, узнал, что в селе Князе-Волконское появился тигр, отчитались - отогнали зверя подальше в тайгу – Хехцирский заказник. Но животное вернулось. Уже получено разрешение Росприроднадзора на вылов тигра. Однако, пока его не поймали краснокнижный продолжает терроризировать местное население.

.Кстати, в национальном парке "Анюйский" зимой фотографируются и измеряется следы тигров. Чаще всего встречаются следы тигра размером 9-10 см, реже встречаются следы 13-14см, а всего там обитает 16 особей амурского тигра. Тогда, когда создавался парк, популяция амурского тигра насчитывала до 12 особей. Сравнивания данные учетов прошлых лет, можно с уверенностью говорить о росте популяции амурского тигра на территории Анюйского национального парка. Наличие самой крупной кошки планеты в дикой природе символизирует богатство и величие дальневосточной тайги, которую мы должны беречь для наших потомков.