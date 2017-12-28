Хабаровчанин добил свою любимую вазой

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В разгар веселья у уголовника случился приступ ярости. Такое часто случается у представителей угрюмого сословия.

Сначала мужчина приложился ручками к лицу собутыльницы, потом бил ее табуретом, и заключительным аккордом – вазой.

Убийцу задержали по горячим следам, водворили в изолятор временного содержания. Ему светит т 15 лет колонии, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.