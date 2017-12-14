Глухой художник-пенсионер каждый год рисует на речном льду поздравление к Новому году





Пока Хабаровск традиционно украшают ледовыми скульптурами, от соседей из Амурской области необычная «новогодняя открытка» разлетелась по всему Дальнему Востоку и всей стране. Ее автор – художник-пенсионер, не надеявшийся обрести такую внезапную славу.

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Вместе с неожиданно пришедшей славой Валерий Мельников обрел и смысл жизни. Вот уже двадцать лет как художник живет в абсолютной тишине, он полностью глухой. Зато о нем услышала теперь вся страна, рассказала Амурская Правда. Благодаря доброму, трогательному и бескорыстному делу, которое делает Валерий Мельников. На протяжении многих лет перед каждым Новым годом художник подз0равляет родное село Марково узором на льду.

Творит художник незамысловатыми инструментами: метлой да лопатой. На открытку у пенсионера уходит порядка месяца. Но и после того, как работа завершена, Валерий Константинович возвращается к своему творению ежедневно – чтобы расчищать занесенный метелью узор.

68-летний художник пусть и не слышит, зато с ним постоянно «разговаривают» люди из всех уголков России – через письма. Как находят его адрес, пенсионер удивляется. Отправляют открытки, теплые слова благодарности, даже шоколадку в конверте прислали однажды. Мельников верит – это все от души, от чистого сердца.

Но однажды случилось нечто, заставившее художника закрыться дома на неделю. Местные школьницы, первоклассницы, зачем-то пришли и закидали его снежками. За неделю, пока художник не выходил н ареку, его картину совсем было занесло снегом. Люди заметили, что пропадает картина. К Мельникову приехали журналисты. Извиняться пришли всем миром: маленькие хулиганки, соседи, даже глава администрации Марковского сельсовета. И журналисты. Тогда-то, после выхода телевизионного сюжета, о художнике и узнала вся страна.

Сейчас Амурская Правда собирает деньги на подарок художнику. Можно принять участие в акции и подсказать идею для подарка к Новому году и Дню рождения, который отметит пенсионер 25 января.

А можно и собственноручно написать Валерию Константиновичу письмо или открытку отправить: 675511 Амурская область, село Марково, Благовещенский район, ул. 60 лет Октября, администрация Марковского сельсовета

Фото: Амурская Правда