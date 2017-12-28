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В Хабаровском крае гонщики порычат на льду
В Комсомольске-на-Амуре пройдут соревнования по одному из самых зрелищных, экстремальных и динамичных видов спорта – зимним трековым гонкам.
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Зимние трековые гонки – явление уникальное. Подобные соревнования проводятся только в России. Можно назвать зимние трековые гонки отечественным аналогом NASCAR, но, пожалуй, наши «покатушки» ярче и «безбашеннее». В этот раз Чемпионат Хабаровского каря по зимним трековым гонкам впервые пройдет в Комсомольске-на-Амуре, сообщает komcity.ru.
14 января 2018 года гонщики покажут всю мощь своих моторов, цепкость колес на шипованной резине и мастерство на виражах. А зрителям останется наслаждаться зрелищностью гонок на льду: самые увлекательные именно ледовые этапы. Скорость автомобилей на таких соревнованиях достигает 140 км/ч. Четыре круга предстоит откатать участникам, выезжающим на лед «шестерками». Каждый из пилотов будет стараться финишировать первым.
Трековые соревнования, безусловно, несут в себе долю опасности. Автомобили нередко бьются, переворачиваются на крышу. Поэтому перед заездом состояние машины тщательно проверяется: каркас безопасности, ремни, сиденья, а также экипировка пилота.
Представители города Юности будут 14 января открывать Чемпионат. Они же и закроют соревнования 11 марта.
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