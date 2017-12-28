Хабаровский край входит в первую пятерку регионов России по внедрению целевых моделей

В Правительстве края состоялось итоговое в этом году заседание регионального Проектного штаба по управлению инвестиционным климатом. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

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На заседании обсудили результаты работы краевых властей по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

«В регионе реализуются 12 целевых моделей. По каждой из них разработаны «дорожные карты», определены показатели, которые необходимо было достичь. В своей работе мы отталкивались от лучших региональных практик. На сегодняшний день 8 целевых моделей выполнены полностью. По остальным – уровень достижения показателей превышает 80%. Все заседания Проектного штаба и Проектного офиса проходили в открытом режиме, представители бизнеса, экспертного сообщества могли высказать свои предложения и пожелания. За год совместно с предпринимательским сообществом было сформулировано более 300 поручений и рекомендаций, из них 91% уже выполнены. Остальные на исполнении», - сообщил начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата министерства экономического развития края Юрий Рыбко.

В числе реализованных на 100% показателей улучшения делового климата - повышение эффективности обратной связи между инвесторами и краевыми властями, работа регионального инвестиционного портала, упрощение процедур подключения к электросетям, газо- тепло- и водоснабжению и др. Стоит отметить, что по реализации целевых моделей Хабаровский край остаётся в лидирующих позициях не только среди дальневосточных регионов, но и в России.

При этом, по словам Василия Шихалёва, выполнение некоторых индикаторов потребует значительных усилий и ресурсов в следующем году. В том числе с учетом рекомендаций и предложений, которые будут озвучены на заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

«Команда, которая работает на территории Хабаровского края, наш Проектный штаб готовы продолжать работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, повышения качества жизни населения. Мы готовы модернизировать свои 12 целевых моделей, повышать качество их исполнения. По поручению Президента России Владимира Путина, перед нами поставлена задача войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, и мы готовы работать на этот результат», - подчеркнул Василий Шихалёв.