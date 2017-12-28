Больницы и поликлиники Хабаровского края перейдут на особый режим работы

Медучреждения Хабаровского края перейдут на особый режим в период новогодних каникул. 2,3,5 и 6 января поликлиники и больницы будут работать по субботнему графику, с постоянным присутствием дежурных бригад. Такое распоряжение приняли в министерстве здравоохранения края.

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Как сообщили в ведомстве, во время январских праздников в медучреждениях региона будут усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Также уже сформирован необходимый запас медикаментов, продуктов питания, технических средств, расходных и горюче-смазочных материалов. В случае неблагоприятных погодных условий на режим повышенной готовности переведут краевой центр медицины катастроф, а в пунктах обогрева на автодорогах предусмотрено дежурство медицинских работников.

«Особое внимание во время новогодних каникул будет уделено детям до года, людям без определенного места жительства и гражданам пожилого возраста. Анализ смертности в Хабаровском крае показывает, что до 40 % пожилых людей умирают дома, не обращаясь за медицинской помощью. Для предотвращения таких ситуаций составлены списки лиц, прикрепленных к лечебным учреждениям и нуждающихся в патронажной помощи. Помимо медиков и социальных работников посещать граждан на дому также будут представители ветеранских организаций», - сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.

В период новогодних праздников в помощь медицинским работникам будут привлечены более ста волонтеров-медиков. Это студенты 3-5 курсов Дальневосточного медицинского университета. С 25 декабря к работе в хабаровских больницах № 10, № 11 и поликлинике № 3 приступили 30 добровольцев. Они обзванивают пациентов пожилого возраста с тяжелой соматической патологией для уточнения состояния здоровья и раннего выявления жизнеугрожающих состояний.

С 26 декабря в торговых центрах Хабаровска проходят акции с раздачей информационных листовок об оказании первой доврачебной помощи, профилактике болезней системы кровообращения, инсультов, инфарктов, травм и обморожений.

Для удобства жителей в министерстве здравоохранения региона в выходные дни будут работать телефоны «горячей линии». Проконсультироваться по вопросам медицинского обслуживания можно будет по номеру 8 (4212) 402-201, а узнать о наличии лекарств в аптечной сети по телефону - 8 (4212) 46-18-94.