В Хабаровске для Юрия Хризмана просят 14 лет тюрьмы

В Хабаровске прокурор попросил для Юрия Хризмана, бывшего руководителя «Дальспецстроя, прокурор попросил 14 лет лишения, для Владимир Ашихмин, бывшего главного бухгалтера предприятия – 7 лет. Помимо этого обвинение попросило взыскать порядка 100 млн с подсудимых в счет погашения ущерба, причиненного государству.

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«Космическое» дело Дальневосточный окружной военный суд разбирает год. Напомним, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей. Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в деяниях, предположительно совершенных еще до начала строительства космодрома, а именно в растрате средств, принадлежавших Дальспецстрою. По данным адвоката Чудова Ивана Кабанова, речь идет о 73 млн рублей.

Помимо тюремного строка и штрафа, Хризман лишится званий «генерал-лейтенант» и «Заслуженный строитель РФ».

По шесть лет лишения свободы светит Михаилу Хризману и и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову.

Космический процесс должен завершиться в 2018-м году.