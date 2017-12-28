Хабаровчане смогут вдоволь повеселиться на новогодних каникулах



Выходи гулять на набережную! Дед Мороз со Снегурочкой зовут хабаровчан вместе отпраздновать Новый год и повеселиться на каникулах.

Хабаровчанам плевать на градус, когда намечается веселье. Тем более, что вместо глубокого минуса, в новогоднюю ночь обещают синоптики заметное потепление. Это ещё один повод, чтобы выйти гулять. «Выходи гулять» - так называется фестиваль, проводимый с 15 декабря по 10 апреля на всей территории России. Хабаровский, несмотря на, так сказать, особенности климата, поддержал фестиваль.

Куда же «выйти гулять» на новогодних каникулах? 31 декабря в 19:00 хабаровчан традиционно поздравит мэр города Александр Соколов, прогремит фейерверк, и в парке Динамо горожан развлекут играми, концертной программой и конкурсами. А позже можно будет переместиться поближе к Амуру…

На протяжении новогодних каникул горожан ждут праздничные мероприятия на набережной Хабаровска. В канун Нового года, 31 декабря в 23:30 на катке состоится акция «Встречаем Новый год вместе!». Главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка проведут игры и конкурсы для всех пришедших, независимо от возраста.

Ожидается и флешмоб – куда ж без так полюбившегося хабаровчанам формата? Да не просто какой-то, а «Зажигательный флешмоб!» Одновременно под бой курантов зажгутся бенгальские огни. Огни приготовлены для всех гостей. Начнется флешмоб с новогоднего салюта. А медиахолдинг «Губерния» будет транслировать онлайн новогоднюю программу.

До 03:00 празднующие смогут прокатиться на коньках (до этого часа будет работать прокат) и подкрепиться на фудкорте.

А утром с 10:00 до 12:00 стартует «Забег обещаний». В нем может принять участие каждый желающий. Кстати, организаторы «Забега обещаний» стали лауреатами премии «Здоровье» в 2017 году в номинации «Лучшая акция».

С 1 по 7 января в парке «Динамо» будет проходить ежедневная праздничная программа для взрослых и детей. Дети смогут увидеть шоу «Новый год – сделай сам!» с 16:00, а взрослые познакомятся с «Новогодним блогером» в 18:00.

Фото: http://gov.cap.ru